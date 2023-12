Le sapin fait partie de ces belles traditions qui abondent à Noël. Saint Jean Paul II en a donné une lumineuse explication en décembre 2004. Cette tradition "exalte la valeur de la vie car en hiver, le sapin toujours vert devient le signe de la vie qui ne meurt pas", avait-il expliqué.

À l’approche de Noël, sapins et crèches trônent fièrement souvent côte à côte au sein des foyers. Si la signification de la crèche apparaît assez évidente pour les fidèles, celle du sapin peut sembler plus floue. Et pourtant, sa présence revêt elle aussi un sens spirituel. Cette tradition « exalte la valeur de la vie car en hiver, le sapin toujours vert devient le signe de la vie qui ne meurt pas », a ainsi expliqué avec finesse Jean Paul II en décembre 2004 au cours d’un Angélus. « D’ordinaire, sur l’arbre décoré et à ses pieds, sont déposés les dons de Noël. Le symbole devient ainsi éloquent également dans un sens typiquement chrétien : il rappelle à l’esprit l’ »arbre de la vie » (cf. Gn 2, 9), figure du Christ, don suprême de Dieu à l’humanité. »

Le message de l’arbre de Noël est ainsi, pour Jean Paul II, que la vie reste « toujours verte » à partir du moment où elle devient don. « Non pas tant de choses matérielles, mais de soi-même, dans l’amitié et l’affection sincère, dans l’aide fraternelle et dans le pardon, dans le temps partagé et dans l’écoute réciproque », a-t-il encore détaillé. À chacun désormais de profiter de Noël pour goûter la joie, comme dirait saint Jean Paul II, « de faire don de nous-mêmes à nos frères ».