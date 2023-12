La Nativité inonde Times Square de sa lumière !

Les gigantesques écrans du quartier bien connu de Times Square, à New York, ont laissé le 28 novembre de côté les publicités pour la Nativité. Une initiative lancée par l'Église mormone, rejointe par plusieurs organisations caritatives dont l'archidiocèse de New York.

Et soudain, la Lumière fut à Times Square. Le 28 novembre, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom d’Église mormone, a investi les 27 gigantesques panneaux d’affichage à Times Square dans le cadre de sa campagne annuelle afin de rappeler aux New Yorkais ce qu’est véritablement Noël : la venue au monde du Christ. Cette campagne annuelle, appelée « Light the world » (illuminer le monde), a été rejointe par l’archidiocèse de New York ainsi que plusieurs organisations caritatives catholiques, mais aussi d’autres ONG comme la Croix-Rouge et l’Unicef.

« Je suis la lumière du monde »

Alors que New York fourmille de piétons, les écrans publicitaires des gratte-ciel s’éteignent simultanément pour laisser, quelques secondes plus tard, la place à la scène de la nativité. Un véritable moment de magie qui laisse aussi bien les enfants que les adultes bouchée bée et les yeux brillants. Marie et Joseph à dos d’âne, les bergers et les rois mages en route, les anges resplendissants de lumière… et enfin, l’enfant Jésus emmailloté, tous ont laissé les passants plus que ravis : les sourires et regards émerveillés en disent long ! Cette crèche virtuelle s’est accompagnée, à la fin, d’un passage bien connu de la Bible : « Je suis la lumière du monde » (Jn, 8, 12).

« Nous sommes ici à Times Square, l’un des endroits les plus attirants au monde », a expliqué Mgr Sullivan, l’archevêque de New York. « Nous prenons part à cette campagne pour éclairer les ténèbres de notre monde avec la lumière de la bonté, de la solidarité et de l’espérance, pour y apporter la lumière. »