L'archidiocèse de Barcelone a annoncé samedi 4 décembre la création de l'Association canonique pour la canonisation d'Antoni Gaudí. Cette étape constitue une avancée décisive dans le processus de béatification de l'architecte de l'œuvre monumentale qu'est la Sagrada Familia.

L’architecte de la somptueuse Sagrada Familia serait-il en passe d’être béatifié ? C’est en tout cas ce que semble désirer l’archidiocèse de Barcelone, qui a donné une véritable impulsion à la cause de béatification d’Antoni Gaudí, déjà reconnu comme « serviteur de Dieu ». Le cardinal Juan José Omella, archevêque de Barcelone, a créé le 4 décembre 2023 l’Association canonique pour la canonisation d’Antoni Gaudí. Celle-ci succède à l’association civile chargée jusqu’ici de promouvoir sa béatification, formée en 1992 dans un contexte où le pape Jean Paul II avait encouragé la valorisation des laïcs.

La « positio » (dossier recensant l’ensemble des vertus d’un serviteur de Dieu) a donc été portée à la connaissance de la Congrégation pour la cause des saints, chargée de traiter « tout ce qui, selon la procédure établie, conduit à la canonisation des serviteurs de Dieu » (Pastor Bonus, Jean Paul II). Cette étape signe donc le début de la procédure pour la béatification de cet « architecte-moine », dont l’œuvre architecturale spectaculaire aussi bien que sa grande piété marquèrent les esprits.

Une foi fervente

Né en 1852, Antoni Gaudí est considéré comme un monument de l’architecture moderniste catalane. Visionnaire dans son travail, fervent dans sa foi, il a laissé comme héritage la basilique de la Sagrada Familia de Barcelone, dont la construction a débuté en 1882 et est demeurée inachevée à sa mort, en 1926. Elle devrait être achevée 100 ans plus tard, en 2026. De son vivant, l’architecte se distinguait déjà aux yeux de ses contemporains. Il menait une vie de prière réglée comme sur du papier à musique, suivant un rythme quasi monacal, et faisait preuve d’une humilité absolue, fuyant honneurs et distinctions en dépit de son génie, allant même jusqu’à refuser d’être photographié. « Ne cherchez pas à glorifier l’homme, la gloire est pour Dieu », l’entendit-on un jour répliquer à un journaliste.

Alors qu’il se rendait à l’église, comme quotidiennement, pour y prier et se confesser, il fut renversé par un tramway. Son apparence de mendiant fit qu’il ne fut pas immédiatement secouru par les gens alentours. Il mourut trois jours plus tard, à l’âge de 73 ans, alors même que sa carrière d’architecte était à son apogée.

