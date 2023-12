Découvrez dans cette courte vidéo l'histoire de la vie de saint François-Xavier. Ce grand missionnaire et ami de saint Ignace de Loyola est fêté le 3 décembre.





Très connu pour son zèle évangélique, saint François-Xavier était un ami proche d’Ignace de Loyola, rencontré au cours de ses études. Il a fondé avec lui la Compagnie de Jésus en 1539. Véritable « apôtre des Indes », il a participé à l’évangélisation du continent asiatique et on dit qu’avec lui, les conversions pleuvaient. Selon les récits de l’époque, le jésuite aurait tout de même baptisé entre 100.000 et 700.000 âmes, à tel point que « parfois, la fatigue causée par l’administration de ce sacrement, le rendait à peine capable de bouger son bras ».