Les santons qui font leur entrée dans la crèche cette année

Les santonniers agrandissent chaque année leur collection et réalisent de nouveaux santons, plus ou moins éloignés de la pastorale des santons de Provence, mais qui, s'ils sont placés dans la crèche, ont en commun de venir adorer le Fils de Dieu.

A l’instar des nouveaux mots qui font leur entrée régulièrement dans le dictionnaire selon l’évolution du langage et de la société, de nouveaux santons apparaissent chaque année au gré de l’inspiration des santonniers. Aux côtés des personnages indispensables de la Nativité et des traditionnels santons de Provence, ces nouveaux personnages semblent n’avoir aucun rapport avec les évangiles. Blasphème ? Anachronisme ? Non. Le pape François prend chaleureusement leur défense dans sa lettre apostolique Admirabile signum, consacrée à la signification de la crèche :

« Cette imagination entend exprimer que, dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Du berger au forgeron, du boulanger au musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui jouent… : tout cela représente la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les choses de la vie courante d’une manière extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie divine avec nous. »

Fidèles à la tradition de représenter les personnages du quotidien à travers leur métier, les santonniers ont conçu en 2023 un facteur, une institutrice, un rémouleur, des apiculteurs, des violonistes…

Les santonniers n’oublient pas non plus les plus humbles, à travers une petite fille qui lit par exemple, ni les plus pauvres avec un voleur de poules, une dame aux tournesols ou encore des bergères. Dans sa lettre, ce sont eux que le Pape cite en premier : « [les] mendiants et [les] personnes qui ne connaissent pas d’autre abondance que celle du cœur ». « Eux aussi sont proches de l’Enfant Jésus à part entière, sans que personne ne puisse les expulser ou les éloigner du berceau improvisé, car ces pauvres qui l’entourent ne détonnent pas au décor. Les pauvres, en effet, sont les privilégiés de ce mystère et, souvent, les plus aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi nous », souligne le Pape.

Des personnages en lien avec le monde d’aujourd’hui

Certains santonniers n’hésitent pas à faire des clins d’œil à des personnalités ou des événements de notre temps. Ainsi les santons Jacques Flore, sans doute les plus décalés, ont rendu hommage cette année à Paul Bocuse, le célèbre chef cuisinier lyonnais, à Bernard Tapie à l’occasion des 30 ans de la victoire de l’OM en coupe d’Europe, ou encore au controversé professeur Didier Raoult qui a fait entendre sa voix lors de la crise sanitaire.

L’atelier Fouque a réalisé quant à lui un modèle de rugbyman, en lien avec la Coupe du monde 2023. « Ce santon n’est pas destiné à la crèche », précise néanmoins le santonnier sur son site. Il s’agit avant tout d’un hommage à l’équipe de France de Rugby qui est venue s’entrainer à 100 mètres de l’atelier des santons Fouque à Aix-en-Provence.