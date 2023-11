Président des Entretiens de Valpré depuis 2017, François Morinière présente le programme de l’édition 2023, consacré à l’évolution de notre relation au travail. Ce forum économique réunit chaque année des hommes d’entreprise autour de l’actualité de la doctrine sociale de l’Église.

La 21e édition des « Entretiens de Valpré » se déroule à Lyon les 17 et 18 novembre 2023. Ce forum économique bien connu rassemble chaque année à Lyon des professionnels de l’entreprise qui partagent expérience et réflexion sur les enjeux clés de l’économie et de la société à la lumière de la pensée sociale chrétienne. Il abordera cette année la question du sens du travail. Qui, s’interrogeant à titre personnel ou observant son environnement professionnel, peut dire que son rapport au travail n’a pas changé depuis la crise sanitaire du Covid ? Sans rapporter tout à cet évènement qui en a été tout autant la source que le révélateur, il est clair que les réponses à la question du sens du travail se sont retrouvées totalement bouleversées depuis 2020.

C’est donc très légitimement que ce sujet est proposé à un public de plus de 600 entrepreneurs, cadres dirigeants et professions indépendantes du 17 au 18 novembre. Plus de 30 intervenants venant d’horizons variés vont dialoguer à travers des conférences, tables-rondes, pour essayer de répondre à de nombreuses questions : ai-je encore le même attachement à mon travail ? Qu’en est-il de mes collaborateurs ? La question se pose-t-elle de la même façon en France et dans le monde ? en fonction des métiers ? de la taille de l’entreprise ? On devine à travers ces questions et bien d’autres qu’il n’y a pas une réponse toute faite et parfaite à la question du sens du travail.

Faire rayonner la doctrine sociale de l’Église

Œuvre de la congrégation des Augustins de l’Assomption, les Entretiens de Valpré souhaitent faire rayonner la doctrine sociale de l’Église, qui participe depuis très longtemps aux réflexions sur la finalité de l’économie et sur son rôle dans la société. En ce sens, le travail ne peut être conçu simplement comme le moteur matériel de la création de richesse personnelle ou collective, mais comme une vocation permettant à l’homme de se réaliser pleinement dans le monde, en affirmant sa dignité, et son rôle de cocréateur.

Parmi les intervenants on notera cette année la présence de Jean-Dominique Sénard président de Renault, Laurent Berger ancien secrétaire général de la CFDT, l’économiste Pierre-Yves Gomez, la ministre Olivia Grégoire, le président de Vivendi Arnaud de Puyfontaine, le rugbyman Thierry Dusautoir, ou encore Arthur Aubœuf fondateur de Team for the Planet (le partenariat au service de l’urgence). La matinée du 18 novembre portera un regard plus spirituel sur le thème du travail avec une relecture des interventions à la lumière des Évangiles. L’archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germay, y donnera un enseignement avant de présider la messe de clôture de l’évènement.