Le MOOC pour apprendre à prier enfin disponible !

Le parcours "Entrez dans la prière" est disponible en ligne à partir du dimanche 12 novembre. Entièrement gratuit et en ligne, c'est l'outil idéal pour (re)découvrir la richesse de la prière.

Vous l’attendiez avec impatience, il est enfin là. Le MOOC « Entrez dans la prière » est disponible en ligne ! Initiée par la plateforme Formation catholique, portée par la revue Magnificat, les éditions Mame, l’hebdomadaire Famille Chrétienne, le diocèse de Paris et Aleteia, cette formation vous donne les clefs pour apprendre à prier et approfondir votre relation avec Jésus.

Pilier de la vie chrétienne, la prière est essentielle pour se mettre à la suite du Christ et accomplir la volonté du Père. Cette formation est une aide formidable pour découvrir toute la puissance et la fécondité d’une vie de prière riche. S’adressant à tous, aux habitués de la prière comme aux débutants, le parcours apporte des réponses à quelques grandes questions: pourquoi prier ? Quelles formes de prière existe-t-il ? Est-ce que la prière peut réellement changer ma vie et celle des autres ? Quelle est la place de la prière en communauté ?

Un contenu riche et interactif

Entièrement en ligne, gratuite et interactive, la formation s’articule en 4 séances, composée chacune de deux courtes vidéos, qui s’accompagnent de quizz, de fiches d’exercice, de textes d’approfondissement et de prières. Les enseignements sont menés par Mgr Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Toulouse, Mgr Olivier de Cagny, évêque d’Évreux, et plusieurs intervenants laïcs. Très complet et facile d’accès, ce parcours est l’outil parfait pour se former à la prière, que l’on soit seul ou en groupe, chacun selon son rythme. Un bonus est aussi prévu pour répondre aux questions des catéchistes et des responsables de pastorale sur la prière.

Pour s’inscrire gratuitement, il suffit de se rendre sur le site et de créer un compte avec son adresse mail. Vous retrouverez la formation disponible sur un tableau de bord, où vous pourrez suivre la progression au fur et à mesure des séances.

Le parcours « Entrez dans la prière » est la quatrième formation proposée sur le site de Formation catholique, où l’on peut aussi retrouver le MOOC de la messe, le parcours “Connaître Jésus” et le MOOC des catéchistes.