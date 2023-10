20.000 Corses donnent de la voix pour la Vierge Marie

Ils ont amené le soleil de Corse et la Vierge Marie sur la scène de Paris La Défense Arena. Samedi 28 octobre, lors d'un grand concert organisé par Patrick Fiori, quelque 20.000 personnes ont entonné à l'unisson l'hymne de l'île de Beauté : "Diu vi Salvi Regina", (Que Dieu vous garde, Reine). Frissons garantis.

C’est un hymne dont la beauté est déjà bien connue, mais lorsqu’il est chanté à l’unisson par des milliers de voix, difficile de ne pas frissonner. Samedi 28 octobre, la salle Paris La Défense Arena de Nanterre accueillait le spectacle « Corse Mezu Mezu », initié par Patrick Fiori et au cours duquel se sont succédés plusieurs artistes pour un hommage à la chanson corse. Ils étaient 20.000 spectateurs, amoureux de l’île de Beauté et de ses traditions. Nombreux sont ceux qui ont traversé le petit bout de Méditerranée les séparant de la métropole pour assister à ce rendez-vous musical inédit. Mais si l’on devait retenir un seul moment de ces quatre heures de concert, c’est certainement celui-ci : l’hymne corse « Diu vi Salvi Regina », (Que Dieu vous garde, Reine), chanté par 20.000 personnes d’une seule et même voix vibrante afin d’achever la soirée en beauté.

Hier soir, à Paris (Arena), le diu vi salve Regina a été chanté devant 20 000 personnes. 🙏🏼 #diuvisalveregina#parisarena#paris#corsica

Un peu de Corse à Paris

De nombreux chanteurs ont contribué à apporter le soleil corse à la capitale métropolitaine, parmi lesquels Maxime Le Forestier, Bénabar, Jenifer, Nolwenn Leroy, Kendji Girac, Florent Pagny ou encore Carla Bruni. C’est accompagnés d’une gigantesque chorale et des voix du public que les chanteurs ont repris l’hymne, pour un moment visiblement fort en émotions. Initialement écrit en italien et inspiré du Salve Regina en latin, il a été choisi, fait rare pour un chant religieux, comme hymne national de la République Corse, en 1735. Aujourd’hui encore, cette ode à la Vierge Marie est chantée à de nombreuses occasions et reste considéré comme « l’hymne corse ».

En Corse :

Dìu vi salvi, Regina

È Matre universale,

Per qual favor si sallì

À u paradisu.

Di tutti i scunsulati,

Di tutti i tribulati

L’ùnica speme.

Lu nostru afflittu core

In un mar di dulore

È d’amarezza.

En Français :