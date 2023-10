L’émouvante dévotion des vierges sylvicoles

Dans ses villages et forêts, la France abrite des centaines de petits oratoires et vierges perchés dans les arbres ou liés à un arbre. Mais d’où vient le phénomène des Vierges sylvicoles ?

Avec ses 18 mètres de hauteur et ses 15 mètres de circonférence, le chêne d’Allouville, situé en Normandie, est connu comme le plus vieux chêne de France. On raconte même qu’il aurait vu passer les troupes de Guillaume Le Conquérant en partance pour l’Angleterre ! Mais si plusieurs milliers de visiteurs se pressent sous ses branches chaque année, c’est aussi parce qu’il abrite en son sein deux petites chapelles, l’une perchée, l’autre basse. En 1696, l’abbé Jacques Delalande du Détroit, curé de la paroisse du village, glisse une image de la Vierge dans la fissure de l’arbre. Dans le contexte de guerre qui secoue le pays de Caux, il dédie le chêne à Notre-Dame-de-la Paix. Une première chapelle voit le jour, suivie d’une seconde. Aujourd’hui, l’arbre biscornu flanqué d’un escalier en colimaçon fait la fierté de la région.

Le chêne d’Allouville abrite en son sein deux petites chapelles. Pierre Cuny

Pour le père Dominique Lang, ce chêne est sans conteste l’une des plus impressionnantes chapelles mariales sylvicoles de France. Mais il est loin d’être un phénomène isolé ! Intrigué par les vierges perchées qu’il découvre au gré de ses pérégrinations, cet assomptionniste commence à s’y intéresser et à les cartographier pourLe Pèlerin. Même s’il n’en répertorie qu’une vingtaine, il assure que cette liste n’est pas exhaustive. Le Dictionnaire encyclopédique de Marie liste quant à lui des centaines et des centaines « d’arbres chapelles » ou de chapelles liées à un arbre disséminées aux quatre coins de la France. Aussi divers soient-ils, ces lieux ont en commun l’association entre la Mère du Christ et un arbre souvent millénaire. Comment et pourquoi ces sanctuaires ont-ils vu le jour ?