L’attaque du Hamas contre Israël samedi 7 octobre suivie de la riposte de Tel Aviv a déjà causé la mort de centaines de personnes et milliers de blessés côté israélien et côté palestinien. Face à cet engrenage mortifère, l’Aide à l’Église en détresse (AED) a partagé une prière pour la paix en Terre sainte.

Seigneur Jésus-Christ,

La Terre sainte est à nouveau frappée par la violence, la haine et la mort.

Seigneur, regarde avec miséricorde le pays qui a été ton foyer terrestre.

Accueille les défunts en ta présence.

Réconforte ceux qui sont en deuil, blessés ou contraints de fuir.

Sois proche de tous ceux qui sont remplis de peur et de désespoir.

Tu es notre paix et la lumière des nations, mets fin à la spirale de la terreur et de la souffrance en Terre sainte et dans tout le Moyen-Orient !

Que la paix et la justice fleurissent sur les Lieux saints.

Tu es notre refuge.

Que le peuple soit en sécurité dans ton Amour.

Aie pitié de nous et de notre temps.

Amen.