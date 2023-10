Les plus belles robes de mariée 2024

Les créateurs de robes de mariée ont dévoilé les pièces de leur collection 2024. Le moment vient, pour les mariées de l’été, d’organiser leurs premiers essayages. Qu’ils se révèlent être une simple source d’inspiration ou de véritables coups de cœur, voici les plus beaux modèles sélectionnés par Aleteia chez de nombreux créateurs.

Certaines savent ce qu’elles veulent depuis longtemps, d’autres se laissent porter par les photos des catalogues. Coupe princesse ou sirène ? Broderies en 3D ou dentelle de Calais ? Décolleté bénitier ou col montant ? Le choix de la robe, dans la préparation d’un mariage, est un moment important. Il y a tellement d’éléments à prendre en considération ! D’abord ses propres goûts : la future mariée doit aimer sa robe et se sentir à l’aise dedans. Sa morphologie aussi. Les différentes formes des robes (« princesse », « sirène » ou « trapèze ») permettent de choisir le modèle le plus seyant. Enfin se pose la question des tendances : doit-on privilégier une robe parce qu’elle est à la mode ou parce qu’elle est en accord avec soi-même et avec l’idée que l’on se fait du mariage chrétien ?

D’ailleurs, l’Église a-t-elle un avis sur la robe de mariée ? Pas vraiment. La seule indication remonte au Concile de Trente (1545-1563). Outre le fait de rendre obligatoire la publication des bans, la présence d’un prêtre et des témoins, il définit en deux mots ce que doit évoquer la tenue des mariés : « solennité » et « éclat ». Deux pistes qui demeurent excellentes pour les mariées d’aujourd’hui. La couleur blanche de la robe de mariée ne se démocratise qu’à partir du milieu du XIXe siècle, sous l’influence de la reine Victoria, qui choisit de se marier en blanc en 1840. Ce n’est que plus tard que la couleur blanche sera associée à la pureté et à la virginité.

Tendances 2024

Pour en revenir aux tendances des robes de mariée 2024, les créateurs semblent s’être donné le mot pour privilégier les décolletés en V, devant ou dans le dos, avec notamment des dos nus très travaillés. La dentelle, étoffe phare de ces dernières années appréciée pour la touche raffinée et féminine qu’elle donne à la robe, est toujours très prisée. Sur la lancée de 2023, les créateurs ont continué à jouer sur différents modèles de manches, faisant la part belle aux manches amples qui offrent de beaux volumes.

Quant aux looks, si le style « chic » demeure présent avec notamment les robes dites « princesse », la tendance 2024 signe le grand retour du style « bohème ». Un style inspiré des années 60 et 70, mêlant avec beaucoup de grâce différentes textures et donnant lieu à des robes amples et confortables, avec des jupes vaporeuses et des tissus flottants. Mais 2024 voit aussi apparaître des styles beaucoup plus audacieux. Les décolletés plongeants, les fentes hautes ou encore les jeux de transparence sont très à la mode.

Enfin, les robes sont de plus en plus présentées avec des « pièces séparées » que l’on peut ajouter ou enlever au fur et à mesure de la journée. Outre le voile, il s’agit de manches amples amovibles, de sur-jupes ou encore de vestes en organza. Une manière de changer de look facilement et d’arborer plusieurs tenues pendant la journée.