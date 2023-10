La prière du « Notre-Père » en latin

Enseignée aux disciples par Jésus Lui-même, la prière du Notre Père est « brève mais audacieuse », comme le résumait le pape François. Elle ne commence pas par une formule d’adoration, mais par l’affirmation de la « confiance filiale ». Cette prière veut donc faire « tomber les barrières » pour que l’homme s’adresse « sans crainte » à son Père « plein de compassion ». La réciter en latin est une manière de renouer avec la langue liturgique de l’Église catholique.

« Pater noster, qui es in caelis

sanctificetur nomen tuum

adveniat regnum tuum

fiat voluntas tua

sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum

da nobis hodie

et dimitte nobis debita nostra

sicut et nos dimittimus

debitoribus nostris

et ne nos inducas in tentationem

sed libera nos a malo.

Amen. »