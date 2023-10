Les vertus du covoiturage, sans bla-bla

S’il est un lieu à ne pas déserter, où les misères se confient spontanément, n’est-ce pas celui du covoiturage ? Notre chroniqueur, l’écrivain Henri Quantin, évoque ces rencontres impromptues où l’on se parle en vérité.

Ce n’est pas de bavardage creux que nous voulons parler ici, mais de covoiturage. Si les deux se rejoignent parfois, la pratique de BlaBlaCar se révèle généralement bien plus riche que la discussion mondaine ou le long soliloque de la mère faisant la liste des exploits de ses enfants. Y a-t-il d’ailleurs beaucoup d’autres circonstances qui vous font passer deux, trois, cinq heures assis à côté d’une personne que vous ne connaissez pas et avec laquelle il est attendu que vous parliez (à moins que vous n’ayez indiqué à l’avance que vous étiez « du genre silencieux », comme le vieux de Daniel Guichard) ? Certes, la parole en covoiturage connaît les mêmes perversions ou les mêmes évitements que dans la vie courante : certains monologuent en semblant à peine remarquer les interventions timides du voisin ; d’autres vous signalent, par un téléphone vite sorti, qu’ils ne voient pas plus de raisons d’entrer en relation avec vous qu’avec leur voisin dans un train ; d’autres encore s’endorment rapidement, à moins qu’ils ne miment le sommeil pour avoir la paix.

Des conversations en vérité

L’espace d’une voiture, toutefois, se prête peu à l’isolement et le nombre réduit de passagers tend à empêcher l’anonymat qui règne dans les transports en commun. Malgré son nom qui n’est pas forcément un appel à la justesse des mots, BlaBlaCar se révèle souvent un lieu de parole sans équivalent. Sans doute « Verbeauthentiquecar » serait-il moins percutant, mais on est frappé par la fréquence des conversations en vérité, dès que le langage collectif cesse de dominer. L’écart peut en outre être abyssal entre l’être imaginaire que vous pensiez faire monter dans votre voiture et la personne réelle qui en descend à l’arrivée. Ainsi de cet homme aux allures de Johnny Depp en tee-shirt gothique, qui vous apprend qu’il prépare un mémoire de théologie du corps pour devenir pasteur. Quand le troisième passager est un musulman faussement endormi, le trajet devient une disputatio inattendue sur l’Incarnation et la Trinité. Vous ne savez pas trop ce que vous avez pu semer, mais vous vous rassurez avec les paroles de Bernadette : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. »