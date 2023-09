La presse salue la visite du pape François à Marseille

La réussite du déplacement du pape François à Marseille les 22 et 23 septembre a été salué par la presse. Avec, comme point d’orgue, la messe au stade Vélodrome samedi.

La venue du pape François à Marseille les 22 et 23 septembre a été largement saluée par la presse. De sa prière à Notre-Dame de la Garde à son discours au Pharo, de sa déambulation en papamobile sur le Prado à son incroyable messe au stade Vélodrome, François a pu ressentir l’accueil chaleureux des Marseillais. « Visite du Pape : inoubliable », peut-on lire en ‘Une’ du Parisien. « Visite historique, discours politique », titre de son côté le JDD en couverture. « Sur le Prado de Marseille, catholiques et non croyants réjouis à la vue du pape François », peut-on lire dans un article du Figaro qui consacre également un autre article à l’appel du Pape aux fidèles «tressaillir» face au sort des plus faibles, l’évangile choisi pour la messe papale étant celui de la Visitation.

Le journal Le Monde s’est quant à lui fait l’écho du « cri de justice » du Pape pour les migrants et les personnes vulnérables. Le journal La Croixsalue de son côté « le rendez-vous réussi des catholiques avec François ». Le Pointrelève de son côté comment François a allumé « le feu spirituel » au Vélodrome.

Et la presse régionale n’est pas en reste ! « Une messe historique », salue le Dauphiné Libéré sur sa couverture tandis que Corse Matin titre « Marseille en liesse » avec une belle photo du stade Vélodrome rassemblant quelque 57.000 fidèles. Dans son éditorial, Ouest France revient pour sa part sur le « devoir d’humanité » du Pape. La Provence a choisi de consacrer un article à la sécurité du Pape lors de cet événement « planétaire ».

