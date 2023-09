L’origine très chrétienne des gaufres

Les premiers gaufriers ont été inventés au Moyen Âge et étaient destinés à la préparation des hosties de communion.

La gaufre trouve son origine dans la préparation des hosties utilisées lors de la messe. Dès le IXe siècle, les Européens ont commencé à utiliser des moules en fer pour cuire les hosties que l’on utilise lors de la messe. Ces moules étaient constitués de deux plaques de fer munies de longues poignées. Les plaques étaient souvent gravées d’une croix, d’une image de Jésus ou de la Crucifixion. Une pâte composée exclusivement de farine et d’eau était versée entre les deux plaques et les hosties étaient cuites directement sur le feu.

L’émergence des moules à gaufres

Avec l’apparition des moules à hosties sont apparus des outils similaires permettant de fabriquer des gaufres ordinaires. Ces moules-là étaient beaucoup plus grands que ceux utilisés pour la fabrication des hosties et ils étaient plus ornés. De la fin du Moyen Âge au début de la Renaissance, ces gaufres non religieuses étaient considérées comme des friandises raffinées, servies notamment lors de cérémonies qui se déroulaient à la fin de dîners d’État.

Des hosties aux gaufres

Depuis des siècles, les gaufres sont servies en dessert. Celles qui sont connues aujourd’hui, inspirées des carrés de miel que l’on trouve dans les ruches à abeilles, sont dérivées des gaufres flamandes et hollandaises du début de l’époque moderne. Elles sont toutes fabriquées dans des gaufriers, en versant de la pâte entre deux plaques en métal, tout comme les premiers moules à hosties.