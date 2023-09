Les dogmes ont mauvaise presse. Dans l’opinion, un dogme est une vérité supérieure et définitive : le dogme ne rassemble pas, il divise. Pourquoi l’Église catholique proclame-t-elle des dogmes ? Parce que les fidèles ont droit à la vérité. Les explications de Mgr Jacques Perrier.

En se révélant, Dieu s’adresse à l’homme tout entier, à son intelligence et à sa volonté. Le Christ lui-même se dit « la Vérité ». Certes, la Révélation dépasse les bornes de notre raison. C’est bien pourquoi Dieu se révèle à un peuple, Israël. Suprêmement, il se révèle en son Fils et celui-ci envoie des apôtres pour annoncer la Bonne Nouvelle. S’ils parlent, c’est bien qu’il y a quelque chose à entendre. Comme ce sont des pasteurs, ils ont la responsabilité, non seulement de parler, mais aussi d’accompagner leurs auditeurs pour qu’ils n’interprètent pas de travers ce qu’ils ont entendu et qui a suscité en eux la foi.

Qu’est-ce qu’un dogme ?

Le concile fr.aleteia.org/tag/vatican/">Vatican I »>Vatican I affirme que « le Dieu unique et véritable… peut être connu avec certitude par ses œuvres, grâce à la lumière naturelle de la raison humaine ». Les vérités de la foi, elles, ne se découvrent que par Révélation. Mais elles donnent à penser. Elles sont des défis à nos évidences mais la science elle-même ne progresse qu’en s’attaquant à des évidences immédiates pour trouver une explication plus profonde. La Création donne à penser sur la contingence et l’ordre du monde. Le dogme trinitaire donne à penser sur la personne ; la Résurrection de la chair, sur le composé humain ; la Présence réelle dans l’eucharistie, sur les limites de notre monde sensible.