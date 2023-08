Sur le chassé-croisé des vacances, dans les bouchons, sur la route vers la plage ou vers un musée à faire découvrir à toute la famille en vacances, il est bon de faire une prière pour demander au Seigneur la protection des passagers de son véhicule. Voici donc une prière de l’automobiliste, écrite par le père Michel Hubaut, théologien franciscain :

Seigneur, Toi qui es toujours présent sur la route de chacun,

Toi dont l’amour féconde nos gestes quotidiens, tourne vers moi Ton Visage,

sois mon Fidèle compagnon tout au long de mes voyages.

Accorde-moi de bien user de ma liberté et de garder le sens de mes responsabilités.

Donne-moi, même si parfois cela me coûte, d’observer scrupuleusement le code de la route, par respect pour la vie que Tu m’as donnée et pour celle de mes frères qui est sacrée.

Que je ne fasse jamais de ma voiture un char d’assaut ou une imbécile armure,

pour me vanter de quelque performance ou assouvir mon instinct de puissance.

Qu’elle soit un simple outil au service de mon travail et pour le plaisir de mes loisirs.

Accorde-moi, comme le Bon Samaritain,

de savoir porter secours à celui qui en a besoin

et de faire un détour pour aider mon voisin.

Accorde-moi l’humour et la patience dans les encombrements et,

dans un beau paysage, la grâce de l’émerveillement, l’humilité pour accepter

mes propres limites et la sobriété quand quelqu’un m’invite.

Rappelle-toi que je ne suis qu’un pauvre voyageur

qui roule vers Ton ultime rendez-vous mais ne doit pas,

de lui-même, en devancer l’heure.