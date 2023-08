JMJ de Lisbonne : la journée du jeudi 3 août

View this post on Instagram

De joyeux Notre Père résonnent dans les rues de Lisbonne !

Situé dans le quartier de Belém, à Lisbonne, le parc du pardon est l’un de ces lieux discrets mais ô combien essentiels des JMJ. 150 confessionnaux réalisés par des détenus y ont été installés afin de permettre aux jeunes pèlerins de vivre l’un des plus beaux trésors de l’Église : le sacrement de la réconciliation.

Rencontré lors du « Rise-Up » de ce matin à l’église Sao Domingos, le père Émile Buchin, prêtre aux Îles Marquises nous a parlé de beaucoup de choses mais aussi de tout le bien qu’il pensait de Aleteia pour nourrir son quotidien. Suivez son conseil, téléchargez notre application ici !

Après avoir quitté les jeunes du réseau éducatif Scholas Occurrentes, le pape François est retourné à la nonciature où il loge jusqu’au 6 août. C’est là qu’il peut recevoir quelques personnes en privé, comme hier, des victimes d’abus sexuels et, tôt ce matin, des proches de l’animatrice française décédée des suites d’une chute et puis une quinzaine de jeunes Ukrainiens. Avant le déjeuner, le pontife argentin a cette fois rencontré une quarantaine de jeunes de diverses confessions chrétiennes et de différentes origines accompagnés par le Vicariat apostolique d’Anatolie. Tous pèlerins venus de Turquie, ils ont remercié le pape pour l’aide reçue après le tremblement de terre. Le pape argentin a exprimé « sa proximité pour la souffrance vécue par tous ceux qui ont subi la dévastation causée par le séisme » du 6 février dernier.

13h05 5.000 journalistes couvrent les JMJ

5.000 professionnels des médias ont été accrédités pour couvrir ces JMJ de Lisbonne. On sait par ailleurs que 77 journalistes accrédités auprès du Saint-Siège feront le voyage depuis Rome jusqu’à Lisbonne dans l’avion du pape François le 2 août. Ils le suivront jusqu’à son retour à Rome, le dimanche 6 août.

12h28 La joie de Bethléem aux JMJ

Aux JMJ, la jeunesse de Palestine est venue fièrement représenter la terre où le Christ a vécu. Une poignée d’entre eux sont arrivés tout droit de Bethléem, ville de la Nativité. « En tant que Palestiniens de Bethléem nous voulons être la lumière pour les autres chrétiens, puisque le christianisme a commencé en Palestine », témoignent-ils. Rencontre avec ces jeunes à découvrir dans notre article.

11h46 Les jeunes portés par le message du Pape

Le message du Pape sur le campus de Palma de Cima en a inspiré plus d’un ! Dans la foule de jeunes, Andrea, 22 ans, étudiant en médecine à Lisbonne, assure que le pape François inspire les jeunes « avec ses messages, avec sa façon de vivre, son ouverture d’esprit ». Le jeune étudiant qui veut « en finir avec une vision étriquée de l’Église » estime que « quand Jésus Christ est venu sur terre, Il est venu pour tout le monde, pas seulement pour un groupe d’élus ». « L’Église est pour tout le monde et je pense que le pape François est le messager de cela ». Le jeune attend de ces JMJ « un message d’espoir, des mots d’espérance pour les jeunes ». « Nous sommes à une époque de grand défi pour les jeunes, nous avons besoin d’être motivés pour nous confronter à ce monde qui retourne à la violence, à l’intolérance », souligne-t-il.

À ses côtés, Thomas, 23 ans, lui aussi étudiant sur les bancs de la faculté de médecine. Très engagé dans sa foi catholique, catéchiste et acolyte en paroisse, il voit le pape François comme « une porte d’entrée pour la jeunesse, une porte d’entrée pour de nouvelles façons de penser ». Le pontife argentin, note-t-il, « nous montre que l’Église ce n’est pas les autres, c’est nous ». Et d’assurer avec conviction : « Nous pouvons améliorer l’Église ». « Le pape François, avec son exemple de simplicité, nous aide à approcher la vérité », poursuit Thomas, qui espère un vraiment changement, « à une époque où les jeunes sont dépendants des nouvelles technologies, où la guerre revient, où les crises économiques affectent notre budget, notre niveau de vie ». « Nous allons vers des temps troublés et nous avons besoin d’un message de paix, de respect, d’unité. J’espère que le message du Pape va se répandre largement pour une meilleure humanité », lance-t-il.

Non loin, Ulrica, Caroline, et Anna, trois jeunes vingtenaires de Lisbonne, affichent de larges sourires, après s’être levées avant l’aube pour être présentes. Toutes les trois font partie de “Missão Pais”, un réseau présent dans les universités, organisant des missions dans les campagnes du Portugal. « Nous allons dans des petites villes du Portugal, nous y restons une semaine, nous allons aider les personnes âgées, les enfants », expliquent-elles. Les trois jeunes filles ont vu cette rencontre avec le Pape comme un encouragement de leur mission et se disent émues d’être « si proches du Pape » qui a écrit Laudato Si’, un texte écologique qu’elles trouvent « magnifique ».

11h05 Le Pape suggère de redéfinir la notion de « progrès »

Le pape François s’est rendu ce jeudi matin au centre de Lisbonne, sur le campus de Palma de Cima, où il a été accueilli par 6.500 jeunes, Portugais mais aussi d’autres pays. La rencontre, chaleureuse, a été marquée par le témoigne de plusieurs étudiants, dont une Iranienne, Mahoor Kafashian, âgée de 22 ans, réfugiée au Portugal, qui a évoqué la solidarité qu’elle a vécue dans son pays d’accueil alors qu’elle était démunie.

Devant eux, le Pape a souligné le besoin de « reconnaître l’urgence dramatique de prendre soin de la maison commune ». Pour ce faire, de « simples mesures palliatives ou de compromis timides et ambigus » ne suffisent plus, a-t-il insisté, plaidant pour une « conversion du cœur et un changement de la vision anthropologique qui est à la base de l’économie et de la politique ». François a appelé à « redéfinir ce que nous appelons progrès et évolution ». Disant sa confiance dans cette génération « qui peut relever ce défi », il a mis en garde les jeunes contre le « piège de visions partielles ». Et de développer son concept « d’écologie intégrale » qui doit « écouter la souffrance de la planète en même temps que celle des pauvres », « mettre le drame de la désertification en parallèle avec celui des réfugiés », « le thème des migrations avec celui de la dénatalité ». « Pas des polarisations, mais des visions d’ensemble », a-t-il insisté.

« Le diplôme ne doit pas être considéré seulement comme une permission pour construire le bien-être personnel, mais comme un mandat pour se consacrer à une société plus juste et inclusive », a encore déclaré François aux jeunes universitaires. À ceux qui étudient dans une université catholique, le Pape a aussi demandé de rendre « la foi crédible à travers [leurs] choix » et a par ailleurs insisté sur le besoin pour les chrétiens de « retrouver le sens de l’incarnation ». Sans elle, a-t-il prévenu, « le christianisme devient une idéologie ».

10h15 Les catéchèses « Rise up » se poursuivent dans la bonne humeur

Les catéchèses appelées « Rise up! » se poursuivent ce matin dans la joie et la bonne humeur. Un moment d’enseignement et de partage pour approfondir sa relation à Dieu ! « Enthousiasmant, non ? Pour l’avenir de l’Eglise de France ! », a tweté Mgr Touvet, évêque de Châlons depuis le 28 février 2016.