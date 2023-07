La Réunion a son nouvel évêque

Le père Pascal Chane-Teng vient d’être nommé par le pape François a la tête du diocèse de Saint-Denis de La Réunion, a indiqué le Bureau de presse du Saint-Siège ce mardi 19 juillet.

Le pape François a nommé le père Pascal Chane-Teng, 52 ans, évêque du diocèse de Saint-Denis de La Réunion, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 19 juillet 2023. Celui qui était jusqu’alors vicaire général de ce même diocèse succède à Mgr Gilbert Aubry, qui renonce à sa charge à l’âge de 81 ans.

Né le 4 juillet 1971, Pascal Chane-Teng a été ordonné prêtre le 15 août 2004 pour le diocèse de Saint-Denis de La Réunion, après avoir étudié le droit à Aix-en-Provence et à Clermont-Ferrand, puis l’histoire de l’art. Il a fait une partie de son séminaire à Bayonne et a servi comme diacre à Biarritz.

Proche de la spiritualité de saint François de Sales

Au début de son ministère, il a été vicaire de paroisse dans son diocèse de La Réunion, ainsi que membre de l’équipe des formateurs au séminaire Notre-Dame de la Trinité à Beau-Bassin, sur l’île Maurice.

Puis le père Chane-Teng a repris des études à Rome, à l’université grégorienne (2008-2010), et à l’université Urbaniana, où il a suivi une Licence canonique en missiologie (2010-2012). De retour dans son île de l’océan indien, il a été entre autre curé de paroisse, secrétaire du conseil presbytéral, président du Syndicat ecclésiastique qui assure la gestion d’une partie du patrimoine du diocèse, et membre de la Commission de théologie et de pastorale de la Conférence épiscopale d’océan Indien (CEDOI).

Proche de la spiritualité de saint François de Sales, le père Chane-Teng est aussi impliqué dans le dialogue, comme membre du Groupe de Dialogue interreligieux (GDIR) de La Réunion.

La Réunion, 80% de catholiques

Il est par ailleurs le coordinateur des messes pour le Nouvel An chinois et des messes pour les ancêtres d’origine chinoise sur l’île de la Réunion. Connaisseur de l’empire du Milieu, il est intervenant au diplôme universitaire « République et Religions » à l’université de La Réunion sur le thème de la religion populaire chinoise. La date de son ordination épiscopale sera communiquée ultérieurement, précise la Conférence des évêques de France.

Mgr Gilbert Aubry, qui était le plus jeune évêque de France lors de sa nomination à seulement 33 ans en 1976, se retire après plus de 47 années d’épiscopat. Il était le dernier évêque français en poste à avoir été nommé par Paul VI. Son mandat fut notamment marqué par la visite de Jean Paul II sur l’île, les 1er et 2 mai 1989.

Selon l’Annuaire pontifical, le diocèse de La Réunion compte une cinquantaine de prêtres diocésains pour une population totale de plus de 860.000 habitants, parmi lesquels près de 80% de catholiques.