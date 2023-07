Le cadeau que Jésus désire que vous lui donniez en ce moment - peu importe à quel point vous vous sentez misérable - est le don de vous-même, tel que vous êtes.

La prière la plus difficile, c’est celle que vous faites alors que vous vous sentez abattu par votre péché et que vous considérez qu’il est hypocrite de prier. Souvent, c’est la culpabilité face à un a un péché récurrent, dont il est impossible de se débarrasser, qui déçoit, dégoûte de soi-même et pousse loin de la prière. Comment serait-il possible de prier Dieu avec un tel péché récurrent ?

Le problème réside dans la conception même de la prière : croire que Dieu s’attend à des personnes parfaites, spirituellement impeccables, et qu’il serait du devoir du croyant de se rendre acceptable et digne aux yeux de Dieu. Cette conception est un cercle vicieux, qui détourne de la prière.

La vérité fondamentale qu’il est essentiel de garder devant soi est celle-ci : peu importe à quel point vous êtes tombé. Aujourd’hui, à cet instant précis, Dieu vous aime réellement et Il attend que vous acceptiez son don d’amour. Dieu vous aime parce qu’Il est bon, pas parce que vous l’êtes. Le cadeau que Jésus désire que vous lui donniez en ce moment – peu importe à quel point vous vous sentez misérable – est le don de vous-même, tel que vous êtes en ce moment. Le seul travail à faire est de se donner à Dieu dans un acte d’amour qui exprime une confiance totale en son Amour.

Jésus n’est pas scandalisé par le mal

À chaque instant, Dieu aime chacun parce qu’Il est bon. Il n’y a absolument rien qu’il est possible de faire pour attirer l’Amour de Dieu, pour le mériter ou pour s’y rendre plus éligible. Lorsque l’homme tombe, Jésus veut qu’il lui fasse confiance encore plus qu’à d’autres moments, car c’est dans ces moments misérables de la vie que les hommes ont le plus besoin de Lui. Ce qui glorifie le plus le Seigneur, c’est la dépendance totale de chacun à son égard, surtout dans les moments de grande humiliation et de péché. Seul l’Amour de Jésus peut rendre digne de Son Amour. Il connaît les péchés de l’homme et sa misère, Il connaît les cœurs jusqu’au plus profond, et Il aime les hommes alors même qu’Il les connaît mieux qu’eux même.

Le Malin voudrait profiter d’un sentiment de honte et de culpabilité pour vous empêcher de venir à Jésus, au moment où vous en avez le plus besoin. Il fait croire qu’il serait presque plus raisonnable de ne pas prier, mais c’est un raisonnement qui ne vient pas de Dieu. C’est pourquoi il est fondamental de constamment méditer sur cette vérité : seul ce qui vient de Jésus peut plaire à Jésus. Il donne la possibilité à chacun de se donner à Lui dès maintenant, tel qu’il est, et c’est ainsi qu’Il vous veut. Il n’est pas scandalisé par le mal. Jésus est le Rédempteur, le Sauveur, le Messie. Jésus est le Grand Médecin qui considère les péchés comme autant de blessures à guérir. Si vous ne reculez pas, si vous osez lui montrer vos blessures, Il les guérira et vous serez guéris.