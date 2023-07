En Slovénie, de drôles de paroissiennes

En Slovénie, un couple de cigognes a élu domicile... Sur le toit du presbytère de Cerklje. Depuis, les habitants observent avec intérêt leur va et vient grâce à une chaîne Youtube qui leur est dédiée.

Ce sont des invitées peu communes que le presbytère de Cerklje à Gorenjska, au nord de la Slovénie, a pris l’habitude de recevoir. Depuis 2011, des cigognes ont en effet élu domicile sur son toit, et il est même possible de suivre leur va et vient en direct sur une chaîne Youtube qui leur est dédiée.

Angela Močnik, ancienne cuisinière du presbytère, se souvient avec plaisir de ces grands oiseaux élégants : « Nous attendions et suivions les cigognes. Les enfants les apprécient particulièrement. Ils regardent avec intérêt comment les cigognes échangent entre elles, se servent de leur bec. C’est aussi intéressant de voir comment les petits apprennent à voler. D’abord sur de courtes distances, puis de plus en plus longues. »

Les cigognes sont des oiseaux migrateurs et peuvent voler sur de très longues distances. Elles ont besoin en moyenne de 26 jours pour voyager vers l’Afrique, où elles migrent pour hiverner avant de revenir en Europe où elles se reproduisent. En France, elles sont le symbole de l’Alsace où on les trouve en nombre, et incarnent la fertilité, raison pour laquelle on les représente souvent avec des bébés enveloppés dans des linges qu’elles déposent au cœur des foyers.

[EN IMAGES] En Slovénie, des cigognes ont choisi leur paroisse !