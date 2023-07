« La bonne semence prendra racine en temps voulu », le Pape invite à ne pas se décourager

"Lorsque nous proclamons la Parole", même quand cela ne porte pas de fruit immédiat, "le royaume de Dieu grandit déjà, à travers et au-delà de nos efforts", a déclaré le pape François avant la prière de l’Angélus du 16 juillet 2023.

Le pontife argentin a orienté sur la « parabole du semeur » racontée dans l’Évangile du jour (Mt 13, 1-23). « Si la Parole est la semence, nous sommes la terre : nous pouvons la recevoir ou pas ». Mais Jésus, le « bon semeur », connaît notre sol, il sait que les pierres de notre inconstance et les épines de nos vices peuvent étouffer la Parole, mais il espère toujours que nous pourrons porter un fruit abondant », a insisté François.

Le pape s’est appuyé sur l’exemple de l’éducation offerte par les parents, qui « sèment le bien et la foi dans leurs enfants », et sont « appelés à le faire sans se décourager si parfois ceux-ci ne semblent pas comprendre ou apprécier leurs enseignements, ou si la mentalité du monde va dans le sens contraire », a-t-il insisté. « La bonne semence demeure, c’est ce qui compte, et elle prendra racine en temps voulu », a assuré le pontife de 86 ans.

Mais le pape a aussi lancé cet avertissement : si les parents « renoncent à semer et laissent leurs enfants à la merci des modes et des smartphones, sans leur consacrer du temps, sans les éduquer, alors la terre fertile se remplira de mauvaises herbes ».

Pour leur part, les jeunes peuvent aussi « semer l’Évangile dans les sillons de la vie quotidienne », par exemple avec « la prière : c’est une petite graine que l’on ne voit pas, mais avec laquelle on confie tout ce que l’on vit à Jésus, et qu’il peut faire mûrir ». Le pape a aussi insisté sur la valeur du « temps que l’on consacre aux autres, aux plus nécessiteux : ce temps qui peut paraître perdu, est en réalité un temps saint, tandis que les satisfactions apparentes du consumérisme et de l’hédonisme nous laissent les mains vides », a-t-il expliqué.

Le pape a aussi rendu hommage aux « nombreux bons prêtres, religieux et laïcs engagés dans l’annonce, qui vivent et prêchent la Parole de Dieu souvent sans succès immédiat ». Face au sentiment d’échec de certains, le pape a assuré que « lorsque nous proclamons la Parole, même là où rien ne semble se passer, en réalité l’Esprit Saint est à l’œuvre et le royaume de Dieu grandit déjà, à travers et au-delà de nos efforts ».

Le pape a donc invité chacun à « semer le bien », sans se décourager devant les échecs apparents, et sans chercher à obtenir de « résultats immédiats ». Il a demandé à Notre-Dame du Mont Carmel, fêtée ce dimanche, d’aider les chrétiens à être des « semeurs généreux et joyeux de la Bonne Nouvelle ».