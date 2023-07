Fidesco envoie 84 nouveaux volontaires en mission

Au terme d'une semaine de formation à Paray-le-Monial, 84 volontaires ont été envoyés en mission avec Fidesco lors d'une messe solennelle ce samedi 15 juillet 2023.

A l’approche des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, le pape François a invité les jeunes à « partir en hâte » pour annoncer l’Évangile de manière active et missionnaire. « C’est ainsi qu’ils reconnaîtront et témoigneront de la présence du Christ vivant ». Cette nouvelle promotion de volontaires Fidesco répond en nombre à l’appel du Pape.

Cette année encore, l’engagement pour la mission se maintient. En 2022, Fidesco avait envoyé 98 volontaires, 87 en 2021. Cette année, ils sont 84 à avoir choisi Fidesco pour aller servir leurs frères au quatre coins du monde. Pendant un ou deux ans, ces jeunes ou moins jeunes, laïcs ou religieux, célibataires ou mariés, s’apprêtent à se mettre au service des plus pauvres, vivre et agir avec eux dans 19 pays sur quatre continents : Afrique, Amérique Latine, Asie et Europe. Ils mettront leurs compétences au service de projets de développement dans les domaines de la construction, la santé, le paramédical, l’éducation, l’agroécologie, la recherche de fonds, la gestion de projets.

Amaury, membre de cette promotion 2023, se rend pendant un an au Cambodge en tant qu’animateur social : « Il s’agit d’un véritable défi personnel, sans aucun des piliers et certitudes que ma vie en France me donne. J’ai toujours trouvé une grande joie et de nombreux bienfaits dans l’aide de l’autre. C’est pourquoi je souhaite vivre cette expérience qui plonge dans le service de l’autre. »

Répondre à l’appel du Pape à être missionnaire

L’invitation du Pape à être missionnaire ne date pas d’hier. Déjà à Panama, il avait lancé cet appel qui n’a pas échappé à Hubert et Weronika, un jeune couple qui s’apprête aujourd’hui à partir en Thaïlande après leur mariage : « Nous sommes invités depuis notre rencontre aux JMJ à Panama à vivre et partager une longue aventure missionnaire. Là réside certainement notre plus grande motivation : consacrer notre première année de mariage au service des plus pauvres et de l’Eglise, et que cette expérience devienne un fondement pour notre vie de couple chrétien dans la charité, le partage, l’entraide et la rencontre… Aujourd’hui, nous répondons « nous voici » à l’appel du Pape François pour vivre comme disciples en mission et offrir notre temps, notre énergie et nos compétences au service des plus vulnérables. »