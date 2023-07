La responsabilité des parents et le syndrome de Jean-Jacques

L’appel du président de la République à la responsabilité des parents d’enfants émeutiers est bienvenue. Il faudrait cependant, note l’écrivain Henri Quantin, que la République cesse de prétendre que l’État est meilleur éducateur que les familles.

« Je terminerai mon propos en appelant tous les parents à la responsabilité. » La déclaration d’Emmanuel Macron, depuis la cellule de crise interministérielle, n’est pas passé inaperçue, parfois seulement à cause de son allusion aux jeux vidéo, remarque déjà faite par Donald Trump après la tuerie d’El Paso en 2019. On peut douter que le rapprochement soit du goût de l’un comme de l’autre président. Difficile de ne pas noter, en tout cas, qu’Emmanuel Macron semblait délimiter le périmètre des responsabilités de l’État, pour le réduire comme il pouvait, suggérant qu’il était pris entre un échelon plus petit, la famille, et un échelon plus grand, les réseaux sociaux. Le Président avait quelque chose du professeur chahuté et fatigué, tenant à rappeler qu’il n’est pas chargé de l’éducation de ses élèves qui, en outre, croient plus facilement l’Internet que ce qu’ils entendent en cours.

Plein exercice de la responsabilité parentale

L’appel, initialement, portait surtout sur l’interdiction de sortie des enfants : « C’est la responsabilité des parents de les garder au domicile. » Suivait toutefois une affirmation que nous garderions volontiers comme la plus importante du quinquennat, si elle avait la moindre chance d’être mise en pratique : « Il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s’exercer. » Exercer pleinement la responsabilité parentale ! Je ne sais ce qu’en pensent les parents des émeutiers saccageurs, mais voilà bien ce que réclament bien des pères et des mères, face à une République de plus en plus ivre de sa certitude de mieux éduquer — ce qui n’est pas élever — que la famille. On pourrait appeler cette prétention indue de la République le syndrome de Jean-Jacques. Rousseau, en effet, estimait que l’État ferait du bien meilleur travail éducatif que lui : il abandonna ses cinq enfants à l’assistance publique… ce qui lui valut quelques sarcasmes de Voltaire lorsqu’il écrivit son Émile.