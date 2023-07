Le Pape appelle les catholiques à être « porteurs du message de Dieu »

Lors de l'Angélus du dimanche 2 juillet, le pape François a exhorté les catholiques à être "porteurs du message de Dieu" et à privilégier l'écoute et le dialogue. "Pensons au nombre de conflits qui pourraient être évités en écoutant les autres avec le désir sincère de se comprendre", a notamment invité le Pape.

Tous les chrétiens, même « le plus petit », sont « porteurs d’un message de Dieu », a affirmé le pape François lors de la prière de l’angélus du 2 juillet 2023. Depuis la place Saint-Pierre, le pape a exhorté chacun à apporter « un peu de sa lumière dans la vie de quelqu’un ».

Dans sa méditation, le Pape a médité sur la figure du « prophète », qui n’est pas « une sorte de magicien qui prédit l’avenir ». « C’est une idée superstitieuse, et le chrétien ne croit pas aux superstitions, comme la magie, les cartes, les horoscopes ou d’autres choses de ce genre », a averti le Pape, en taclant : « Tant de chrétiens vont faire lire dans (les lignes de) leurs mains… s’il vous plaît ! ». Le prophète n’est pas « un personnage du passé », a poursuivi François, « c’est chacun de nous ». Et d’expliquer : « Par le baptême, nous avons tous reçu le don et la mission de la prophétie », qui consiste à aider « les autres à lire le présent sous l’action de l’Esprit Saint […], à comprendre les projets de Dieu et à y correspondre ». « Le prophète est un signe vivant qui montre Dieu aux autres, un reflet de la lumière du Christ sur le chemin de ses frères et sœurs », a ajouté le pape François.

Privilégier le dialogue et l’écoute

Dans l’Église, a encore martelé le Pape, « il est bon d’écouter tout le monde » car « l’Esprit a distribué des dons de prophétie dans le saint peuple de Dieu ». Lorsqu’il faut « prendre une décision importante », le Pape a recommandé « d’écouter et de dialoguer, confiant que chacun, même le plus petit, a quelque chose d’important à dire, un don prophétique à partager ».

Plus largement, que ce soit « en famille, en paroisse, en communauté religieuse, dans les autres sphères de l’Église et de la société », le pape François a encouragé à s’accueillir les uns les autres comme « porteurs d’un message de Dieu ». « Pensons au nombre de conflits qui pourraient être évités et résolus de cette manière, en écoutant les autres avec le désir sincère de se comprendre », a-t-il alors glissé, engageant à ne pas agréer uniquement ceux qui « disent ce qui nous plaît ».

Le Pape a aussi laissé à la foule des questions : « Est-ce que je parle et, surtout, est-ce que je vis comme témoin de Jésus ? Est-ce que j’apporte un peu de sa lumière dans la vie de quelqu’un ? […] est-ce que je sais accueillir des frères et des sœurs comme dons prophétiques ? Est-ce que je crois que j’ai besoin d’eux ? Est-ce que je les écoute avec respect, dans le désir d’apprendre ? »