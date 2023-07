Prêtre agressé à Saint-Étienne : le diocèse rassure sur son état de santé

Religieux de Saint-Vincent-de-Paul, le père Francis Palle, a été agressé jeudi 29 juin. "Mis à terre et frappé", ses agresseurs lui ont volé son téléphone et son portefeuille. Hospitalisé quelques heures, il a néanmoins pu reprendre une partie de ses activités dès le lendemain.

Agé de 79 ans, le père Francis Palle a été agressé jeudi 29 juin à Saint-Étienne (Loire). Religieux de Saint-Vincent-de-Paul il a été « mis à terre et frappé » et ses agresseurs lui ont dérobé son argent et son portable. « Le père Francis Palle affirme n’avoir jamais perdu connaissance », précise le diocèse qui indique qu’il a été pris en charge par les pompiers et a passé plusieurs heures d’observation à l’hôpital.

Choqué et contusionné, il a néanmoins pu commencer à reprendre ses activités dès le lendemain. « L’agression du Père Palle n’apparaît pas liée à sa condition de religieux-prêtre et elle ne s’est pas déroulée dans le cadre des évènements violents de ces derniers jours », tient à préciser le diocèse.