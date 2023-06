Quelle est votre relation avec l’Esprit saint ?

Le Saint-Esprit est-il un inconnu pour vous ? Ou bien est-il un ami à qui vous vous confiez ?





Des trois personnes de la Sainte Trinité, l’Esprit Saint est souvent le moins bien compris. Dans une homélie du 25 mai 1969, saint Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975) s’interrogeait sur ce mystère et mettait les chrétiens au défi d’améliorer leur relation avec l’Esprit Saint :

« Nous pouvons nous appliquer cette question de l’Apôtre : Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?, et la recevoir comme une invitation à entretenir des rapports plus personnels et plus directs avec l’Esprit Saint ».

Saint Josemaría Escriváde Balaguer poursuit : « Le Paraclet est malheureusement pour certains chrétiens le “Grand Inconnu” : un nom que l’on prononce, mais qui n’est pas Quelqu’un, qui n’est pas l’une des trois Personnes du Dieu unique, avec laquelle on parle et dont on vit ».

« Dieu est unique mais non pas solitaire »

Bien sûr, la Trinité est l’un des plus grands mystères du christianisme. Comme l’explique le Catéchisme de l’Église catholique « nous ne confessons pas trois Dieux, mais un seul Dieu en trois personnes, la “Trinité consubstantielle” » (CEC n° 253). De plus, bien que les personnes divines soient réellement distinctes l’une de l’autre, le catéchisme ajoute : « Dieu est unique mais non pas solitaire. “Père”, “Fils”, “Esprit Saint” ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l’être divin, car ils sont réellement distincts entre eux ».

Ce profond mystère signifie que chacun peut développer sa relation non seulement avec le Père et le Fils, mais aussi avec la personne de l’Esprit Saint et invoquer son aide particulière dans sa vie quotidienne. Il n’est pas un “inconnu” ou une sorte de force impénétrable, mais l’une des trois personnes de la Trinité.

Ce n’est pas un concept facile à comprendre pour l’esprit humain, mais c’est une vérité de foi que nous devrions méditer et apprendre à connaître. Pourquoi ne pas se poser ces questions : « Comment est-ce que je vois le Saint-Esprit ? Quel rôle joue-t-il dans ma vie ? Est-ce que je l’aime ? Est-ce que je le prie ? Est-ce que je demande ses sept dons et ses fruits ? »