Le pape François a de nouveau délivré son enseignement lors de l'Angélus du dimanche 18 juin, après dix jours d'hospitalisation en raison d'une hernie intestinale. Il a remercié les fidèles de leurs prières et de leur soutien, et insisté sur la proximité de Dieu avec chacun, même dans la faiblesse.

Le pape François a fait son premier enseignement public depuis son retour de l’hôpital, à l’occasion de l’Angélus dominical qu’il a récité debout depuis la fenêtre du Palais apostolique du Vatican, le 18 juin 2023. Dans son enseignement, il a exhorté les fidèles à faire « confiance » à un Dieu qui se fait présent surtout « au moment où on est le plus faible ».

La dernière prise de parole publique du pape François remontait au 7 juin. Il avait alors assuré l’audience générale sur la place Saint-Pierre avant de rejoindre la polyclinique Gemelli de Rome pour y subir une opération à l’abdomen nécessitant une anesthésie générale et 10 jours d’hospitalisation.

Ce dimanche, c’est un Pape souriant qui est apparu à la fenêtre du Palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre où s’étaient rassemblés des milliers de fidèles. Avec une voix sans doute plus fragile que par le passé, le Pape a tenu à exprimer immédiatement sa « gratitude » pour toutes les personnes qui ont pu lui manifester « amitié » et « affection » durant son hospitalisation. « Cette proximité humaine et cette proximité spirituelle ont été pour moi d’une grande aide ». Et de lancer à la foule : « Merci à tous, merci à vous, merci de tout cœur. »

Dans sa catéchèse qu’il a prononcée debout, le Pape de 86 ans a insisté sur la proximité de Dieu avec l’humanité. « Dieu n’est pas distant, mais il est Père, il te connaît et il t’aime », a-t-il souligné, assurant que c’est « souvent au moment où on est le plus faible que l’on peut sentir plus fortement sa présence ».

Prenant l’image d’un enfant rassuré par la présence de son père, le Pape a raconté que l’enfant qui se sent protégé « n’a pas peur et apprend à s’ouvrir » à un monde qui lui semblait autrefois mystérieux. Et d’en conclure : « Si nous voulons être de bons apôtres, nous devons être comme des enfants : nous asseoir sur les genoux de Dieu ».

Enfin, le Pape a invité les chrétiens à témoigner de la proximité de Dieu, sans dire « beaucoup de mots », mais en accomplissant « beaucoup d’actes d’amour et d’espérance au nom du Seigneur ». Comme il le répète régulièrement : « Le témoignage gratuit » et le « service » forment le « cœur de l’annonce ».

Le Pape, « plus fort et mieux qu’avant »

Depuis son retour au Vatican le 16 juin, le Pape a repris son travail, rencontrant par exemple dès le vendredi le métropolite Antoine, le ministre des Affaires étrangères du patriarcat de Moscou. Cette semaine, le Pape doit recevoir notamment les présidents brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et cubain Miguel Díaz-Canel. En revanche, il ne pourra pas assurer la traditionnelle audience générale du mercredi matin.

Rassurant, le chirurgien du Pape, Sergio Alfieri, a confié à Vatican News que le Pape devrait faire attention à respecter le processus de cicatrisation durant un mois pour reprendre tous ses engagements de la meilleure des façons. Il a estimé que le voyage du Pape à Lisbonne début août à l’occasion des JMJ n’était pas menacé. « Le Pape pourra désormais tout faire, plus fort et mieux qu’avant », a-t-il assuré.