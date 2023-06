Le pape François est sorti de l’hôpital, ses prochains voyages sont « confirmés »

François est sorti de la polyclinique Gemelli de Rome à 8h43, le 16 juin. Le pontife argentin de 86 ans, assis dans un fauteuil roulant, est apparu souriant. Il avait été admis au Gemelli le 7 juin pour une hernie intestinale comportant un risque d’occlusion.

Après dix jours d’hospitalisation, le pape François a pu retourner dans sa résidence Sainte-Marthe du Vatican. Tôt dans la matinée, une foule de journalistes, d’employés du Gemelli et de fidèles s’était massée devant l’hôpital. À sa sortie, il a pu échanger quelques mots avec certains. « Encore vivant ! », a-t-il confié à une journaliste qui lui demandait comment il se sentait. Le pape a aussi exprimé sa « douleur » en repensant au dramatique naufrage d’un bateau de migrants au large de la Grèce survenue dans la nuit du 13 au 14 juin.

Parmi le personnel qui entourait le pape François était présent le chirurgien du pontife, Sergio Alfieri, qui l’a raccompagné jusqu’à sa voiture, une Fiat 500L. Le pape s’est levé de son fauteuil pour s’asseoir à l’avant du véhicule. Selon Vatican News, le médecin italien a confié que le pape avait bien confirmé « tous les voyages » qui l’attendent, celui au Portugal pour les JMJ de Lisbonne et aussi celui en Mongolie, du 31 août au 4 septembre. « Il pourra mieux les affronter qu’avant car désormais, il ne sera plus gêné par les désagréments précédents », a-t-il assuré à quelques journalistes. Et d’affirmer : « Ce sera un pape plus fort ».

Pas d’audience générale mercredi prochain

Avant de retourner au Vatican, le pape François a pris le soin de se rendre à la basilique Sainte-Marie-Majeure pour prier devant l’icône de la Vierge Salus Populi Romani. Le pape argentin y est allé plus d’une centaine de fois depuis le début de son pontificat. Il y prie notamment en amont de tous ses voyages à l’étranger et il vient toujours remercier la Vierge Marie au retour.

Vers 10h, le pape François a fait une brève visite privée aux sœurs de l’Institut de la Très Sainte Vierge Marie enfant, actuellement réunies en Chapitre général, a fait savoir le Bureau de presse du Saint-Siège. En arrivant au Vatican, il a salué les forces de l’ordre et les a remerciées pour leur service.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Le Vatican a par ailleurs annoncé que le pape François pourra bien assurer la prière de l’Angélus ce dimanche place Saint-Pierre. En revanche, il ne pourra honorer sa traditionnelle audience générale mercredi prochain afin de préserver son rétablissement.

La semaine prochaine, le pape pourrait avoir plusieurs rendez-vous importants, notamment avec les présidents brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et cubain Miguel Díaz-Canel.

Il s’agissait de la troisième hospitalisation du pape François depuis son arrivée sur le trône de Pierre en 2013. Le 4 juillet 2021, le pontife avait subi une anesthésie générale pour une lourde opération du côlon l’obligeant à rester dix jours au Gemelli. En mars dernier, il avait été amené en urgence à l’hôpital pour soigner une pneumonie aiguë.