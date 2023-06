À l’hôpital, le pape François a passé « une bonne nuit »

Opéré pour un risque d'occlusion intestinale à la polyclinique de Gemelli de Rome le 7 juin, le Pape se rétablit à l'hôpital. Il a passé une bonne nuit, et l'évolution post-opératoire est "régulière et normale", a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège.

Les nouvelles de l’état de santé du Pape sont rassurantes. « La dernière nuit s’est bien passée », fait savoir le Bureau de presse du Saint-Siège, à 9h23 le 10 juin. Opéré le 7 juin pour une hernie intestinale avec risques d’occlusions, le pape François se remet « progressivement ».

Le 9 juin, l’équipe médicale qui suit le pontife de 86 ans à l’hôpital Gemelli informait que son rétablissement post-opératoire se poursuivait de façon « régulière et normale », et que le pape avait pu s’asseoir dans un fauteuil, « lire les journaux » et « reprendre le travail ». Les perfusions ont été suspendues et le pape « continue à s’alimenter avec un régime liquide », a-t-il été précisé par le Bureau de presse du Saint-Siège dans un communiqué diffusé le 9 juin vers 19h50.

L’après-midi, le pape François a pu se recueillir en prière et se consacré à ses activités professionnelles, avant de recevoir l’eucharistie en fin de journée.

« N’aie pas peur, nous sommes avec toi ! »

« Le pape François est touché par les nombreux messages qu’il continue de recevoir en ces heures ; il souhaite en particulier adresser ses pensées et ses remerciements aux enfants actuellement hospitalisés, pour l’affection et l’amour reçus à travers leurs dessins et leurs messages », a précisé Matteo Bruni dans le même communiqué.

Depuis l’annonce de l’opération du Pape le 7 juin, les messages de soutien et les intentions de prière affluent de toutes parts. Il a notamment reçu des dessins d’enfants hospitalisés à la hôpital pédiatrique Bambino Gesù à Rome. Sur le dessin, on peut lire « N’aie pas peur, nous sommes avec toi ! »