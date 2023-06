Vie de prière, sexualité, construction de soi… Dix livres à offrir à un jeune 

Voici quelques saines lectures à proposer à des jeunes sur des sujets qui les concernent : vie de prière, sexualité, construction de soi… Notre chroniqueur Joseph Challier, libraire de son métier, nous partage ses coups de cœur.

Bien souvent, un prêtre, une grande sœur ou des personnes qui accompagnent les jeunes, bref, on demande au libraire que je suis une idée de livre pour un jeune, sur la confession par exemple. Ou sur la prière. Ou bien sur la sexualité. Permettez-moi donc de partager ici dix livres que je conseille, propose et offre depuis des années à des jeunes en recherche. Bien sûr, rien n’est garanti. La personnalité et l’âge (15-25 ans) du lecteur potentiel, la relation avec celui qui en proposerait la lecture… beaucoup d’éléments entrent en jeu. Mais rien ne devrait empêcher l’Esprit Saint d’inspirer telle lecture à tel jeune à tel moment… pour telles grâces !

1 Ouvrir sa malle au trésor

C’est le grand classique de spiritualité sur un sujet si important : notre vie intérieure. Non réservé aux jeunes, il est à conseiller dès qu’il est possible de le faire ! Avec pédagogie et une belle simplicité, le père Jacques Philippe donne les clés de la liberté intérieure, moteur de toute vie. C’est un livre à lire, à relire, à noter, méditer et agir.

Jacques Philippe, La liberté intérieure, Éditions des Béatitudes.

2 Découvrir l’oraison

Hé oui, encore Jacques Philippe ! Ce petit livre est génial ! Avec une vraie connaissance de l’homme moderne et de la tradition spirituelle, Jacques Philippe, propose une introduction à la vie de prière. Alors quand le jeune entame cette étape de la vie spirituelle, ce livre arrive à point nommé.

Jacques Philippe, Du temps pour Dieu, Éditions des Béatitudes.

3 Trouver le trésor de la sexualité

Qui n’est pas questionné par la sexualité ? Mais qui sait mettre des mots sur ses interrogations et qui sait à qui poser ses questions ? C’est là qu’arrive ce classique. Christopher West, époux et père de famille, a l’art de synthétiser et rendre accessible et excitant même la théologie du corps développée par Jean-Paul II. Dans ce livre de questions / réponses sans tabous, le maître conférencier propose des réponses claires auxquelles il appelle le lecteur à réfléchir. Personnellement, je propose toujours de lire avec un crayon à la main et de réagir, pour avancer. La vérité n’a pas peur de nos questions, la question est : avons-nous peur de la vérité ?

Christopher West, Bonnes nouvelles sur le sexe et le mariage, Éditions de l’Emmanuel.

4 Gagner son combat avec la pornographie

Ce sujet intime est tout de même souvent abordé en confession ou en accompagnement spirituel. Dans cette relation de confiance établie, le grand frère peut alors conseiller ce parcours qui a fait ses preuves. En 40 étapes (40 jours ?), une équipe de prêtres, sexologue et psychologues proposent de revisiter sa vie sous tous ses aspects pour se libérer de ce qui doit l’être, en vue d’aimer. Il n’y a pas de garantie offerte avec le livre, seule la miséricorde le permettant. Mais une belle occasion de se redresser, de sortir du silence, de combattre et de grandir en liberté.

Parcours libre pour aimer : sortir de la pornographie, Éditions Emmanuel.

5 Préparer sa confession

Honnêtement, il me semble que quelques pages bien formulées et la pratique sont le meilleur moyen de »comprendre » la confession. Ce livret, préparé avec soin par les moines de l’abbaye de Solesmes, et qui a fait ses preuves depuis des décennies, est une simple et »efficace » aide pour préparer sa confession.

Frères de Solesmes, Petit guide pour se confesser, Éditions de Solesmes, Éditions de l’Emmanuel.

6 Brûler de charité

Rien ne remplacera la rencontre d’un ami pauvre et l’expérience de sa propre pauvreté. Pourtant, les livres sont de tels précieux compagnons pour brûler de charité. J’ai choisi ici de ne pas évoquer une vie de saint (stars de la charité s’il en est), mais une femme d’aujourd’hui ! Inconnue (du moins en France), Chiara s’est lancée jeune au service des pauvres. Et son histoire bouscule, édifie, surprend ! Malade, elle fait une rencontre déterminante du Christ, et de son Amour. Elle commence alors à descendre auprès des plus pauvres de Rome : les toxicos des squats. Aujourd’hui encore, elle est une femme brûlante, témoin de la miséricorde en actes et en sourire. Et une vie qui ne laisse pas indifférent.

Chiara Amirante, Seul l’amour demeure : miracle dans l’enfer de la rue, Éditions Emmanuel.

7 Se libérer des écrans

De plus en plus, l’on prend conscience de l’enjeu de ces faux amis. Avec un dilemme : suis-je esclave ou libre ? dois-je quitter ma tablette et revenir à celle de Néandertal ? Le Père Jean-Baptiste Bienvenu prend le parti de ne pas rejeter les écrans mais d’apprendre à les dompter. Son guide spirituel et concret réveille (sans téléphone, vous verrez c’est possible!), propose, explique et permet de changer de vie. Ou de vivre.

Jean-Baptiste Bienvenu, Ils nous bouffent : un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans, Artège.

8 Découvrir ses talents

Dans sa construction, un jeune a bien sûr besoin de grandir sur la connaissance et l’estime de soi. Il doit encore faire ses preuves, éviter le dikctat de la perfection… bref, trouver sa place et s’engager ! C’est alors le point nommé prou ce livre. Facile d’accès, même s’il demandera un effort à certains. L’auteur propose à chacun de vivre le leadership (pas besoin d’être gourou politique pour cela) selon une définition nouvelle (et chrétienne!) : aimer et servir, pour la gloire de Dieu. Leadership et humilité comme idéal de vie, tout un programme !

Alexandre Dianine-Havard, Créé pour la grandeur : le leadership comme idéal de vie, Éditions Le Laurier.

9 Apprendre à discerner

La jeunesse est l’heure des premiers choix. Pas facile d’apprendre à comment les poser. Grâce à ce livre, issu d’une catéchèse du mercredi du pape François, il aura accès à toute la richesse de l’Eglise en la matière. Le ton hyper accessible, très concret (sans être une recette de cuisine) et la longue expérience ignatienne fait des merveilles. Sont exposés donc les étapes et les éléments pour apprendre à accueillir nos désirs et à poser un discernement, petit ou grand.

François, L’art de discerner, Éditions Emmanuel.

10 Réfléchir à sa vocation d’homme

Je n’ai rarement autant vu de fruits variés pour un livre conseillé à un public si varié. Grands lecteurs ou livre d’une vie, intellectuel ou manuel, catholique ou agnostique, en recherche ou désabusé… le profil des jeunes hommes à qui j’ai conseillé ce livre m’amuse autant qu’il m’émerveille. Ce livre est une parole vraie, personnelle et libre sur l’âme masculine. Ecrit par un américain (ce peut être sa limite), époux, père et pasteur ; il s’articule autour de cinq grands thèmes : aventure, conquérir sa belle, gouverner son royaume, etc.

John Eldredge, Indomptable : le secret de l’âme masculine, Éditions Farel.