Une église parisienne vandalisée quatre fois depuis le début de l’année

L'église Saint-François Xavier (Paris) a été vandalisée pour la quatrième fois ce mercredi 7 juin en moins de six mois. L'auteur des faits serait le même que celui qui avait précédemment commis de précédentes dégradations dans cette église et dans d'autres églises de la capitale, entre janvier et mars.

L’église Saint-François Xavier a de nouveau été visée par de violents actes de vandalisme ce mercredi 7 juin 2023. Cinq statues datant de la fin du XIXe siècle ont été projetées au sol et sont brisées. Parmi celles-ci, la Vierge de Lourdes ou encore sainte Anne accompagnée de Marie. L’autel et le tabernacle n’ont pas été touchés. Le montant des dommages s’élèvent à environ 50.000 euros, a indiqué Mgr Bruno Lefèvre-Pontalis, prêtre de la paroisse, à Aleteia. « Nous n’avons plus aucune statue dans l’église », déplore-t-il. « C’est la quatrième fois que cet individu pénètre dans l’église et s’en prend aux statues, ou au chemin de croix. Les paroissiens sont très choqués de cette violence à répétition. »

En attendant de trouver une solution de remplacement des statues, ce sont des kakémonos qui les remplaceront. L’auteur des faits a été arrêté immédiatement par les forces de l’ordre. Déjà connu des services de police, il serait l’auteur des actes de vandalisme perpétrés précédemment dans la paroisse. Décrit par les policiers comme un « paranoïaque obsessionnel de niveau très élevé », il avait été arrêté en mars 2023 après les dégradations commises non seulement à Saint-François-Xavier, mais aussi dans des églises des IIIe et du Xe arrondissements de la capitale.

Il avait été placé dans un asile, mais se serait échappé, selon les policiers. « La colère est présente, reconnaît le curé de la paroisse, mais elle ne sert à rien, il faut simplement que cet homme soit empêché d’aller et venir pour permettre un changement radical. » La police, la maire de Paris et le diocèse de Paris auraient formulé une demande auprès de la Préfecture de police afin que l’assaillant soit interné dans un « centre spécialisé pour les malades difficiles ».

Messe célébrée dans la chapelle

Bien qu’aucune profanation au sens strict – le tabernacle et l’autel étant intacts – n’ait été constatée, Mgr Lefèvre-Pontalis célèbrera une messe dans la chapelle du Sacré-Cœur, où les statues ont été détruites, vendredi 16 juin à 18h45.