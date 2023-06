La Vierge Marie, un cadeau de Dieu pour apprendre à prier

La Bible nous dit que la Mère de Dieu était présente au Cénacle avec les Apôtres alors qu’ils attendaient l’effusion de l’Esprit Saint à la Pentecôte (Ac 1,12-14). Cela signifie que Dieu veut mettre la Vierge Marie dans la vie des disciples de Jésus pour les aider à prier. C’est une aide dont chacun a vraiment besoin car, comme le souligne la Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains, « nous ne savons pas prier comme il faut » (Rm 8,26). Mais bonne nouvelle : « l’Esprit saint vient au secours de notre faiblesse », en particulier en faisant le cadeau de la médiation maternelle et de l’intercession de la Mère de Dieu.

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort pose une question importante : « Notre pureté est-elle assez grande pour nous unir directement à Lui ? » Un homme honnête et humble avec lui-même répondrait irrémédiablement que non, car par nous-mêmes, nous ne pouvons pas rendre un culte approprié au Seigneur. Alors, la Vierge Marie est donnée pour que les chrétiens s’appuient sur elle pour grandir en pureté. Comme le dit saint Louis-Marie Grignion de Montfort : « c’est par Marie que Jésus-Christ est venu à nous, et c’est par elle que nous devons aller à Lui ». Ce grand saint marial écrira également dans le Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge [n°173], à propos de la dévotion mariale :

L’homme, étant si corrompu, si faible et si inconstant, se fie à lui-même, s’appuie sur ses propres forces et se croit capable de garder le trésor de ses grâces, de ses vertus et mérites. Par cette dévotion, on confie à la Sainte Vierge, qui est fidèle, tout ce qu’on possède […] C’est à sa fidélité que l’on se fie ; c’est sur sa puissance que l’on s’appuie, c’est sur sa miséricorde et sa charité que l’on se fonde, afin qu’elle conserve et augmente nos vertus et mérites, malgré le diable, le monde et la chair, qui font leurs efforts pour nous les enlever.