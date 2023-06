Les premières images de la charpente de Notre-Dame

Les quatre premières fermes de la charpente de Notre-Dame ont été hissées en haut de la cathédrale début juin, marquant la renaissance de sa toiture.

Notre-Dame retrouve de jour en jour de sa superbe. Début juin, c’est un drôle de ballet de grues qui a agité le ciel de Paris. Les quatre premières fermes de la charpente ont été hissées en haut de la cathédrale, marquant la renaissance de sa toiture. Il s’agit des fermes dites « périphériques », explique l’établissement public « Rebâtir Notre-Dame », qui encercleront la souche de la flèche et la relieront aux combles de la nef, du chœur et du transept. En avril, c’est le socle de la flèche qui avait été posé. Durant l’été, les travées de la charpente, qui sont actuellement montées à blanc dans l’atelier chargé de leur reconstruction, seront à leur tour assemblées au-dessus des voûtes de Notre-Dame de Paris.

De belles avancées pour ce vaste chantier de reconstruction de la cathédrale, fortement endommagée après le tragique incendie de 2019. Le rythme de sa restauration semble aller bon train, permettant désormais d’entrevoir sa réouverture à la date prévue, en décembre 2024.

