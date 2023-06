« Priez pour les enfants, moi je vais bien », Henri, le héros de l’attaque d’Annecy

Le drame glaçant qui s'est produit à Annecy, jeudi 8 juin, lors de l'attaque au couteau qui a blessé gravement quatre enfants, a révélé l'intervention de plusieurs personnes pour arrêter l'assaillant. Parmi eux, Henri, 24 ans, qui effectue un tour de France des cathédrales. Aleteia l'avait rencontré il y a quelques semaines.

L’horreur s’est abattue en une fraction de seconde sur Annecy, le 8 juin, lorsqu’un ressortissant syrien armé d’un couteau s’est précipité sur des enfants. Après avoir blessé gravement quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans, l’assaillant a poursuivi sa course effrénée, qui aurait bien pu ne pas s’arrêter si plusieurs personnes n’étaient pas venues s’interposer avant l’arrivée des forces de l’ordre. Parmi elles, Henri, 24 ans, que le lecteur d’Aleteia connaît sans doute déjà puisqu’il avait témoigné il y a quelques mois de sa belle initiative : faire un tour de France des cathédrales.

A plusieurs reprises, malgré le danger et le risque encouru, Henri s’est interposé pour éviter que ne soient touchées d’autres personnes. Chargé de son sac à dos, on peut le voir se placer directement devant l’homme, se protégeant avec un autre petit sac pour esquiver les coups, avant de le poursuivre.

Un pèlerin amoureux des cathédrales

Âgé de 24 ans, diplômé en philosophie à l’IPC et titulaire d’un master de management, le jeune homme avait décidé il y a deux mois de se lancer dans un tour de France des cathédrales. Fervent catholique, passionné de marche et amoureux du patrimoine religieux de la France, il avait expliqué à Aleteia vouloir faire découvrir au plus grand nombre la beauté des cathédrales françaises, dans une démarche à la fois spirituelle et pédagogique. « C’est aussi un moyen de poser la question de la vocation de la France, fille aînée de l’Église », avait-il témoigné.

Henri devant la cathédrale d’Arles. Le chant des cathédrales

Le jeune marcheur partage quotidiennement son aventure avec des milliers d’internautes sur Instagram et TikTok, sur sa page « Le chant des cathédrales ». Il avait entamé son périple depuis l’abbaye du Barroux, et était arrivé à Grenoble juste avant de passer par Annecy. Ce matin, il avait justement posté une « story », dans laquelle il montrait la beauté des paysages d’Annecy. Avant que sa randonnée du jour ne se transforme en cauchemar. Peu de temps après l’attaque, le jeune homme a donné de ses nouvelles, affirmant aller bien et invitant les internautes à prier pour les victimes.

Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien et d’admiration ont afflué de toutes parts, soulignant le courage dont a fait preuve le pèlerin.