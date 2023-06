Les peuples de la Bible : les Sumériens, nomades à l’écriture déterminante

On ne trouve nulle part cité dans la Bible le nom de Sumer, ni même celui de ses habitants les Sumériens. Et pourtant, cette région occupant le bassin inférieur du Tigre et de l’Euphrate, l'actuel Irak, compte parmi les plus anciennes civilisations du Moyen-Orient ayant influencé les Écritures…

L’origine exacte des Sumériens demeure inconnue ; il semble que ces tribus à l’origine nomades se soient installées durablement en Basse-Mésopotamie dès le VIe millénaire av. J.-C. pour parvenir au IVe millénaire à une civilisation prospère. Ce peuple qui fut parmi les premiers à inventer l’écriture à l’aide de signes en forme de clous (que l’on nommera l’écriture cunéiforme) afin d’administrer pouvoir et commerce sera à l’origine de nombreux mythes qui auront une influence déterminante sur les futurs rédacteurs de la Bible…

Une écriture déterminante

Si de nos jours l’acte d’écrire semble pour beaucoup une évidence, il n’en fut pas toujours de même dans les temps reculés et les premières consignations de multiples symboles plus ou moins figuratifs sur de petites tablettes d’argile à l’aide d’un roseau biseauté en forme de clou allaient être déterminant pour l’avenir de l’humanité… Redécouverte au milieu du XIXe siècle, cette première écriture fut nommée par Jules Oppert « sumérien » et sera considérée comme une langue à part entière. Tout ce qui nous est parvenu de cette antique civilisation provient essentiellement des nombreux détails consignés sur ces fameuses tablettes de la vie quotidienne des Sumériens, qu’il s’agisse de l’élevage omniprésent à l’éducation, en passant par des questions juridiques, sans oublier la religion.

Les principaux sites archéologiques de la période d’Uruk et le rayonnement du Sud mésopotamien sur les régions voisines. CC BY-SA 3.0

Mythes et légendes léguées à la Bible

Ces précieuses tablettes livreront en effet aux chercheurs de riches enseignements sur le panthéon des Sumériens peuplé de divinités masculines et féminines, parfois changeantes, mais dont les caractéristiques essentielles se transmettront au fil des siècles. À l’emplacement des antiques villes d’Uruk, Ur et Lagash seront ainsi découvertes des milliers de tablettes de ces écrits qui perdureront longtemps après que les Akkadiens aient pris l’ascendance sur les Sumériens, à partir de 2 300 avec Sargon 1er d’Akkad. Ce sont sur ces tablettes qu’apparaissent les noms de divinités sumériennes essentielles telles Enlil, Enki, Inanna, Marduk, etc.

Shutterstock

De nombreux passages de la Bible reprendront certains traits marquants comme la création du monde, la description du Paradis, le mythe du Déluge avec Noé (Genèse d’Eridu) ou encore les évocations du mal et du bien avec le livre de Job…

Cette richesse religieuse trouve ainsi ses racines chez les Sumériens, ce qui n’a rien d’étonnant car les Sémites cohabiteront et seront longtemps en contact avec eux. Cette influence sera déterminante pour les rédacteurs de la Bible qui n’en feront pas pour autant une simple transcription, mais bien un matériau à partir duquel les Écritures développeront un ensemble unique et original manifestant la gloire du Dieu unique, là où les mythes sumériens décrivaient un monde de divinités conçues à l’image des hommes et des femmes de ces temps reculés.