François à Marseille : cette école de couture va réaliser les 600 étoles pour les prêtres

Dans la perspective de la venue du Pape à Marseille le 23 septembre, une école de couture de la cité phocéenne va confectionner les étoles que porteront les 600 prêtres présents pour l’occasion. Les pièces doivent être livrées au mois de juillet.

385 mètres de tissu blanc crème, soit de quoi revêtir les quelque 600 prêtres qui seront présents à la messe célébrée par le pape François au Vélodrome de Marseille, le 23 septembre prochain. Les élèves de l’école de couture Fask Academy à Marseille ont été chargés de la découpe et d’une partie de la confection des étoles. Un « pur hasard », selon la directrice de l’école interrogée par Aleteia, Valérie Pintard, qui résulte de la rencontre avec le chanoine Jean-Pierre Ellul, prêtre à Marseille. Mgr Ellul, passionné de couture, s’est occupé du choix et de la commande des tissus auprès de cette école de production qui forme des jeunes au CAP Métiers de la mode.

Jocelyn Meire, président de Fask Academy et Mgr Jean-Pierre Ellul, qui coordonne la commande des 600 étoles. Fask Academy

Les élèves, qui ont entre 15 et 18 ans, ont récemment terminé la phase de découpe, et s’attèlent désormais à la confection. Sur les 600 étoles, ils en fabriquent 50 et les 550 autres seront cousues par une dizaine de bénévoles. Il s’agit d’un tissu clair uni, blanc crème, en coton et acrylique. Un motif pour l’heure inconnu devrait être apposé, mais pas par l’école. « Il faut bien garder quelques surprises ! », ajoute Valérie Pintard. Les étoles finies doivent être livrées en juillet. Si l’école Fask n’est pas confessionnelle, les élèves seront présents au Vélodrome pour voir le Pape. « C’est un énorme moment pour nos élèves, précise la directrice, il n’y a pas eu de pape à Marseille depuis 490 ans ! »

Le pape François doit passer la journée du 23 septembre dans la cité phocéenne, où son arrivée est prévue à 9h. Après une visite de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Garde et une rencontre avec les représentants des Églises des cinq rives de la Méditerranée, le pontife de 86 ans célébrera la messe au stade Vélodrome, à 16h30.