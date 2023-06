Le pape François à l’hôpital pour des contrôles

Selon l’agence de presse italienne ANSA, le pape François s’est rendu à la polyclinique Gemelli de Rome dans la matinée du 6 juin 2023 pour des « contrôles ».

Interrogée par I.MEDIA, la communication du Saint-Siège n’est pour l’heure pas en mesure de confirmer l’information. Toujours selon l’agence italienne, le pontife est arrivé à l’hôpital aux alentours de 10h40. Il se serait rendu dans le service gériatrique de la polyclinique, située à quelques kilomètres du Vatican. Le 29 mars dernier, le pape, 86 ans, avait été admis dans la même structure hospitalière après avoir contracté une pneumonie aïgue. « ‘On l’a prise à temps’, m’ont-ils dit, et si on avait attendu quelques heures de plus, ça aurait été plus grave », a confié le pontife à la télévision mexicaine le 25 mai dernier. En juillet 2021, le pape argentin avait été hospitalisé pendant 10 jours au Gemelli pour une lourde opération du côlon. Il s’agissait de sa première hospitalisation depuis le début de son pontificat.