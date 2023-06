« Il est le radieux compagnon de chaque instant de ma vie ». Quand Louis de Funès parlait du Christ

C’est une petite phrase du comique légendaire qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Décédé en 1983, Louis de Funès figure toujours parmi les comiques préférés des Français. Mais il était aussi très pieux. Même au plus fort de sa célébrité, l’humoriste n’a jamais caché sa foi sur les plateaux de télévision. Comme lors de cette émission diffusée le 24 décembre 1981, où il répond à une question de Guy Béart, présentateur et chanteur à succès. L’extrait du dialogue, indisponible en vidéo, est tiré d’une biographie de Louis de Funès par Eric Leguerbe.

– Vous êtes croyant? – Bien sûr, bien sûr. – Depuis longtemps? – Depuis toujours… Jésus était le compagnon radieux de mon enfance, c’est le compagnon radieux de ma vie professionnelle et de ma vie tout court. – Est-ce qu’il vous a aidé dans votre vie professionnelle? – Toujours. J’ai eu beaucoup de chance et c’est sûrement grâce à lui.

« Je le vois riant beaucoup »

Interrogé sur l’image qu’il avait du Christ, il répond avec humour :

Je crois, moi, que c’était un gaillard qui mesurait 1,90m, d’une puissance extrême et qui devait avoir des biceps comme ça ! Quand il mettait à la porte les marchands du temple, il devait les prendre par trois et… Hop ! Il parlait très fort, faisait des gestes… C’était un meneur d’hommes et moi, je le vois riant beaucoup. On ne le représente jamais en train de rire. Je suis sûr qu’avec les apôtres, il rigolait énormément. Je le vois en train de marcher sur les eaux disant à saint Pierre : “Viens, essaie voir.” Et l’autre de faire “Plouf”. Tous les apôtres rient… »