Lieu inédit de dialogue entre foi, sciences et philosophie, le centre Teilhard de Chardin a ouvert ses portes début juin à Gif-sur-Yvette (Essonne). Situé sur le plateau de Saclay, au cœur du pôle scientifique et universitaire comptant quelque 30.000 étudiants et 12.000 enseignants-chercheurs, il se présente comme un lieu permettant « d’aider les acteurs du monde scientifique et technique à réfléchir sur le sens de leur profession (actuelle, et future pour les étudiants), sur l’éthique de leur recherche, sur les conséquences écologiques de l’activité humaine ainsi que sur les questions spirituelles liées au développement des sciences et des technologies ». Au cœur du bâtiment se trouve une chapelle, consacrée ce dimanche par Mgr Ulrich (archevêque de Paris), Mgr Pansard (évêque d’Evry) et François Boëdec sj (provincial de la Compagnie de Jésus).