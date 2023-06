La Trinité est « comme une famille réunie autour d’une table », explique le Pape

La Trinité représente un "Dieu de communion", a rappelé le pape François dimanche 4 juin place Saint-Pierre avant la prière de l'Angélus.

La Trinité « n’est pas seulement une image, c’est une réalité », a expliqué le pape François le 4 juin 2023, dimanche de la Très Sainte Trinité, avant la prière de l’Angélus prononcée devant les milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Le pontife argentin s’est appuyé sur le court Évangile du jour (Jn 3, 16-118) racontant le dialogue de Jésus avec Nicodème, dans lequel le Christ « lui révèle le cœur du mystère en lui disant que Dieu a tellement aimé l’humanité qu’il a envoyé son Fils dans le monde ».

Cette image de la relation entre « Père et Fils » est « une image familière qui, si l’on y réfléchit, ébranle notre imaginaire sur Dieu », a expliqué l’évêque de Rome. « Le mot même de ‘Dieu’, en effet, nous suggère une réalité singulière, majestueuse et lointaine, alors qu’entendre parler d’un Père et d’un Fils nous ramène à la maison », a souligné François.

Une famille réunie autour d’une table, où la vie est partagée.

Invitant à penser la Trinité « à travers l’image d’une famille réunie autour d’une table, où la vie est partagée », le Pape a expliqué que cette représentation, présente notamment dans les icônes, « nous parle d’un Dieu de communion ».

À travers cette représentation, « l’Esprit saint, l’Esprit que le Père par Jésus a répandu dans nos cœurs, nous fait goûter, nous fait savourer la présence de Dieu : une présence toujours proche, compatissante et tendre », a insisté le pape François.

« C’est ce qui se passe à chaque messe, à l’autel du partage eucharistique, où Jésus s’offre au Père et s’offre pour nous », a expliqué François. Cette « communion d’amour » s’exprime notamment dans le signe de croix, quand « nous nous répétons que son amour nous enveloppe complètement, de haut en bas, de gauche à droite, comme une étreinte qui ne nous abandonne jamais », a expliqué le pape en invitant tous les fidèles présents à répéter ce geste.

En invitant toutes les communautés chrétiennes à témoigner du « Dieu-amour » en gardant « la porte toujours ouverte » à tous, François a invité à « vivre l’Église comme cette maison où l’on s’aime comme en famille, à la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ».

[EN IMAGES] Les plus belles représentations de la Sainte Trinité :