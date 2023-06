Ce verset redoutablement puissant à prier devant l’eucharistie

Que l’on prenne quelques minutes ou une heure pour un temps d’adoration, il est bon d’avoir ce verset biblique en tête lorsque l’on se trouve devant Jésus présent dans l’eucharistie.

Il n’est pas toujours évident de trouver les mots justes, les mots du cœur, lorsqu’on se retrouve devant l’eucharistie. Et il peut être facile d’oublier la présence réconfortante de Jésus qui se rend présent dans l’eucharistie. Pourtant, il est là, il est bien là, et cette réalité peut rafraîchir les âmes fatiguées.

Alors, si les mots manquent, pourquoi ne pas tout simplement réciter ce passage de saint Matthieu (Mt 28, 20) :

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

Difficile de ne pas avoir la portée réconfortante de cette parole de Jésus et donc se sentir personnellement touché. Ces mots viennent rappeler que le Christ s’adresse à tout le monde et non à une poignée de privilégiés. Il parle à chacun et ses paroles, simples et directes, réchauffent le cœur. Il est cet ami qui, voyant un proche dans une mauvaise passe, lui demande « Que puis-je faire pour toi ? ».

