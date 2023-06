Espérance d’enfant : quatre versets bibliques à travers lesquels Dieu console

Le Seigneur a des mots de consolation pour les couples qui partagent la même épreuve que Abraham et Sarah ou Zacharie et Élisabeth.

Espérer un enfant, l’attendre de tout son cœur… et voir son espérance déçue, mois après mois. De nombreux couples vivent l’épreuve douloureuse de l’infertilité ou de la difficulté à concevoir. Malgré l’accompagnement et la bienveillance de l’entourage, les couples peuvent se sentir isolés dans ce qu’ils vivent. Et, au sein même du couple, il arrive que ce désir d’enfant, qui peine à être comblé, soit vécu très différemment et crée une distance. Pourtant, comme dans toutes épreuves, Dieu est bien là. Il connaît cette souffrance liée à l’enfant qui tarde à venir comme le montrent les récits d’Abraham et de Sarah (livre de la Genèse) ou de Zacharie et d’Élisabeth (Évangile selon saint Luc). Et il a des mots de consolation et d’espérance pour ceux qui vivent la même peine.

Voici quatre versets bibliques sur lesquels prendre appui, pour nourrir son espérance et trouver force et réconfort.

Face à l’inconnu, à l’attente, aux résultats qui ne sont pas ceux espérés :

« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » (Jérémie, 29,11).

Face à la fatigue, à la lassitude, au découragement :

« Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. » (Psaume 36, 5)

Face aux divergences, aux tensions qui peuvent naître dans le couple :

« Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves l’emporter. » (Cantique des cantiques, 08, 07)

Face aux doutes, à la culpabilité qui parfois peut survenir, aux remises en question :

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit. » (Jean, 15, 5)

La Parole de Dieu est cette petite lumière qui continue à briller malgré tout, envers et contre tout, et qui fait germer en chacun la vie, comme en témoignent Sarah, mère d’Isaac, et Elisabeth, mère de Jean-Baptiste.

Cette Parole de Dieu peut être un soutien à la prière. Hozana et Clémence Delorme, conseillère conjugale et familiale, accompagnatrice en deuil périnatal, proposent une retraite en ligne de 8 jours, pour prier pour les couples en espérance d’enfants. A partir d’un verset biblique, d’une méditation audio et d’un témoignage quotidien, une demande de grâce est faite chaque jour pour accompagner et soutenir ces couples.

Découvrez d’autres citations bibliques pour les couples en espérance d’enfant :

En partenariat avec Hozana