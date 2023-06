Un évêque, trois prêtres et un baptisé ont effectué le 30 mai dernier un "vol relatif" au dessus de la Provence et formé une croix humaine dans le ciel. Par ce geste, ils nous invitent tous à la mission.

Les images sont presque poétiques. Mardi 30 mai, dans le prolongement de la Pentecôte, quatre prêtres et un baptisé (Mgr Emmanuel Gobilliard, Rodrigo Alfaro Uriarte, Henri Delavenne, Antoine Fernet et Martin Ferre), passionnés de parachutisme, ont formé une croix humaine dans le ciel. Tout a été réfléchi en amont : tous accroché les uns au autres, les jambes écartées pour rappeler la croix scoute, la mise « en formation » les uns à côté des autres pour manifester la fraternité, puis le départ chacun de son côté pour symboliser l’annonce de l’Évangile.

Un moment de sport et d’évangélisation

Un appel à la mission, mais également à se mettre au sport comme le confie Mgr Gobilliard, évêque de Digne, à Aleteia : « Le sport nous permet un équilibre de vie nécessaire, mais également de rencontrer des personnes loin de l’Église, de sentir le pouls de la société. Et cela fait du bien de ne pas toujours être vu qu’en tant que prêtre. Le club de saut est l’un des seuls endroits ou je peux m’entendre dire : « Sérieux Manu, tu sautes comme un crapaud ! » Et ça fait du bien. Les prêtres ont le droit de se détendre. On a besoin de ça dans nos vies. » Un vrai moment d’évangélisation, de sport, mais aussi de retrouvailles entres des amis qui se passionnent pour cette discipline du parachutisme.