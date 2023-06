Si vous avez oublié votre filleul, pensez à Théophile !

Si vous recherchez le cadeau idéal pour vos petits-enfants ou vos filleuls, Aleteia vous suggère des magazines pour soutenir la foi des plus jeunes et les inviter à s’émerveiller.

Communion, profession de foi, confirmation… des étapes importantes dans la vie d’un jeune chrétien! À l’occasion des fêtes de la foi, on cherche le cadeau idéal, spirituel et joyeux ! Mais le choix n’est pas toujours simple. Aleteia vous suggère deux magazines qui pourront les ravir et nourrir leur foi au fil de l’année.

Théophile, le magazine qui invite à l’émerveillement

Théophile, du grec theophilos, signifie « ami de Dieu ». C’est le nom que les éditions Magnificat ont choisi pour leur nouveau magazine jeunesse bimestriel,paru pour la première fois l’été dernier, et destiné aux enfants de 7 à 12 ans. D’inspiration chrétienne, le magazine Théophile invite ses jeunes lecteurs à s’émerveiller du monde qui les entoure et à découvrir des thèmes aussi originaux que passionnants tels que la forêt, le pain, les premiers chrétiens…

Magnificat

La particularité de Théophile ? C’est un magazine monothématique qui propose un sujet unique sous différents angles dans chaque numéro. À travers de beaux reportages, des BD, des jeux, des conseils en bricolages et des illustrations soignées, les jeunes lecteurs peuvent explorer et approfondir des thèmes très intéressants. Le numéro du mois de mai-juin 2023 propose ainsi Les cinq sens, et le thème du grand hors-série qui sera publié cet été porte sur Le soleil et la lune. De quoi intéresser les plus grands comme les petits… et les adultes aussi !

C’est ainsi que les lecteurs ont appris au fil des mois comment construire un hamac et un appeau (n°1 La forêt). Ils ont pu lire des portraits passionnants comme celui d’un charpentier et d’un tailleur de pierre (n°0 Les cathédrales) ou encore découvrir un grand reportage sur la fabrication des hosties (n°3 Le pain).À chaque parution, Théophile attire ses jeunes lecteurs, de manière instructive et ludique, pour qu’ils contemplent le monde et la Création qui les entoure avec émerveillement.

Magnificat Junior, le magazine qui encourage à approfondir sa foi

Si vous cherchez un autre cadeau porteur de sens pour vos petits-enfants, filleuls, neveux ou nièces, la revue Magnificat propose une version Junior avec une nouvelle formule depuis 2021. C’est un beau magazine qui s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans, centré sur des thèmes spirituels en lien direct avec la foi. Une revue qui saura accompagner vos enfants pendant la messe du dimanche et des jours de fête, grâce aux explications des lectures, des mots compliqués ou encore des différentes parties de la messe. Le magazine leur permettra également de nourrir leur vie spirituelle grâce à des prières quotidiennes ou des BD sur les saints.

Magnificat

Magnificat Junior propose également des dossiers, des œuvres d’art décryptées, des activités ludiques, mais aussi des ateliers, des jeux, ou encore des recettes en relation avec les temps liturgiques ou avec l’actualité chrétienne. C’est ainsi que les nombreux lecteurs ont pu lire récemment de beaux dossiers sur les 1.000 ans du Mont-Saint Michel ou encore sur les JMJ qui auront lieu cette année à Lisbonne.

Un très beau cadeau que vos enfants auront la joie de trouver dans leur boîte aux lettres huit fois par an, au rythme des temps liturgiques, dont trois numéros rien que pour l’été, envoyés avant le départ en vacances, pour les occuper de manière constructive pendant la pause estivale.

Si aujourd’hui les lecteurs de Magnificat Junior et du magazine Théophile ne cessent de croître, c’est grâce à la qualité éditoriale de ces deux magazines, la profondeur des thématiques abordées et les valeurs qu’ils prônent, qui sauront édifier la foi des plus jeunes et éveiller leur regard à la beauté du monde. Un cadeau plus que parfait, adapté aux fêtes de la foi, à faire sans tarder !

En partenariat avec Magnificat