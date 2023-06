Philippe Pozzo di Borgo, inspirateur du film « Intouchables », est mort

L'entrepreneur français Philippe Pozzo di Borgo est mort ce vendredi 2 juin à l’âge de 72 ans. Devenu tétraplégique après un accident de parapente, son histoire avait inspiré le film "Intouchables" sorti en 2011.

Son histoire avait inspiré le film « Intouchables » et ému lors de sa sortie en 2011 quelque 19 millions de spectateurs. L’entrepreneur français catholique Philippe Pozzo di Borgo (incarné par François Cluzet à l’écran), devenu tétraplégique en 1993 à la suite d’un accident de parapente, est décédé ce vendredi 2 juin à l’âge de 72 ans.

« En acceptant que l’on adapte son histoire dans Intouchables il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles », ont rendu hommage ce vendredi Éric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs du film « Intouchables ». « Nous gardons l’image d’un homme courageux, digne, humble et combatif. Son humour et son intelligence vont nous manquer, poursuivent-ils. L’avoir côtoyé pendant toutes ces années fut un rare privilège. Nous tenterons de poursuivre l’ensemble de ses combats. Nous pensons fort à sa femme et à ses enfants. »