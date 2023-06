Comment Inès fait entrer Dieu dans les familles

Inès Rheins, 36 ans, vient de lancer sa propre marque d’objets déco dans un secteur de niche : les suspensions pour chambres d’enfant. La petite merveille de sa collection : les oratoires muraux. Une belle manière de favoriser la prière des enfants.

Ex-chef de produit dans une petite entreprise de décoration, diplômée d’un master en marketing, Inès Rheins, mariée et mère de trois garçons, s’est découvert une passion pour les suspensions. Papier, plume, pompons, elle fait feu de tout bois pour créer des objets déco destinés aux chambres d’enfant. Elle a lancé sa marque, les Inestimables, et son site internet en mars dernier. Catholique pratiquante, elle a choisi de mettre ses talents d’artiste au service de sa foi, en incluant dans sa collection des petits oratoires muraux. Son ambition n’est pas des moindres : donner aux enfants l’envie de prier et de devenir des amis de Jésus.

Il y a cinq ans, Inès, son mari et leurs trois enfants quittent Paris pour s’installer en Bourgogne, à Mellecey (Saône-et-Loire). « J’avais envie de créer, de faire quelque chose de manuel et en rapport avec ma foi », confie-t-elle. Un besoin de témoigner relativement récent chez la jeune femme. « A l’époque où nous étions à Paris, je n’étais pas très à l’aise pour parler de Dieu. Mais la naissance des enfants a fait émerger une foi vécue en famille beaucoup plus intense, et qui s’est renforcée grâce à notre communauté paroissiale particulièrement dynamique. J’ai eu envie de témoigner de tout cela à travers mon activité ». C’est pourquoi au milieu des mobiles, des guirlandes et des juju hats (compositions murales en plumes inspirées des coiffes traditionnelles camerounaises) figurent des oratoires à suspendre au mur.

Développer une intimité avec le Seigneur

Des coins prière « clé en main » et personnalisés, composés d’une croix, d’une bougie led, de la silhouette de la Vierge Marie, d’une colombe (symbolisant l’Esprit saint), d’un ange (représentant son ange gardien) et d’un enfant en prière, ainsi que d’un petit chevalet sur lequel l’enfant peut poser des « cartes prières ». « J’aime cette idée d’un coin prière dans la chambre d’un enfant. Jésus y a toute sa place, il fait partie de sa vie, et l’enfant peut lui parler comme à un ami, sans doute plus facilement que lorsque le coin prière est dans le salon », souligne Inès Rheins. « Mon souhait est que ces oratoires permettent à chaque enfant de développer une intimité plus grande avec le Seigneur et que la prière devienne un bon moment. »

Inès Rheins

Une intuition qu’elle a pu « tester » avec ses propres enfants, âgés de 5 à 8 ans, notamment en leur offrant la possibilité d’être acteurs de la prière. L’oratoire comprend sept « cartes prières », une par jour de la semaine, qui permettent d’amorcer les temps de prière. « C’est difficile, pour un enfant, de commencer sa prière. Le fait de choisir une parole, de la poser sur le chevalet et de débuter la prière avec elle rend la prière plus fluide et facilite le recueillement ».

Inès Rheins

Chez Inès, le réflexe est pris ! Ses enfants lui demandent désormais des « cartes prières » supplémentaires, et lui donnent même des idées de citations qu’ils piochent dans des prières ou des passages de la Bible qu’ils ont entendus. Aux côtés de « Humblement dans le silence de mon cœur », « Je te bénis mon Créateur pour la merveille que je suis », « Crée en moi un cœur pur »… devrait bientôt apparaître une nouvelle carte à la demande de l’un de ses garçons : « Seigneur, fais de moi un artisan de ta paix ». Une bonne idée de cadeau pour un baptême ou une première communion !