La religion n’est pas seulement un fait social, c’est une vertu, et même la plus grande des vertus morales, selon saint Thomas d’Aquin. Elle consiste à rendre à Dieu ce qui lui est dû, notamment à travers l’hommage des actes du culte. Auteur d’un guide très complet "De quelques vertus oubliées – la religion, la chasteté et la pénitence" (Cerf), le Fr. Philippe Margelidon présente cette vertu oubliée de la religion, telle qu’en parlait saint Thomas, qui renvoie à ce qu’il y a de plus profond dans l’homme.

La religion est un fait culturel et social — on parle du « fait religieux » —, elle fait l’objet de l’étude des sciences humaines (histoire, sociologie et anthropologie) et de la philosophie — on parle alors de « philosophie de la religion ». Pour saint Thomas c’est un fait moral et une vertu éthique, une manière humaine d’être et d’agir. En effet, l’homme a une inclination religieuse inscrite dans sa nature rationnelle, qui doit faire l’objet d’une éducation, d’une acquisition et même d’une évaluation morale, comme pour tout ce qui est humain. C’est en ce sens une vertu, qui se perfectionne et se développe.

Rendre à Dieu ce qui lui est dû

En régime chrétien, cette vertu sera sous la mouvance de la foi : saint Thomas n’oppose pas religion et foi. Pas de foi sans culte, sans religion intérieure et cultuelle. Or l’homme doit à Dieu un culte, un hommage, personnellement et collectivement. C’est pourquoi la vertu morale de religion est une partie de la vertu de justice. Elle consiste à rendre à Dieu ce que l’homme lui doit, mais comme ce n’est pas possible de lui rendre son dû à égalité, la dette sera acquittée par mode de vénération, de dévotion et d’adoration. Par la vertu de religion l’homme vénère par des actes la majesté de Celui qui est au principe de son existence. L’homme lui est en effet redevable et doit lui rendre intérieurement (volontairement) et extérieurement tout ce qu’il peut. On dira que l’homme doit s’acquitter librement de sa dette envers Dieu ; en ce sens la vertu de religion est l’effort d’ajustement de la créature envers son créateur par l’hommage empressé dans le culte. Il le fera en commun avec d’autres.