Dans une vidéo publiée par le youtubeur Joyca le 27 mai, plusieurs personnes se retrouvent autour d'une table afin de faire découvrir leurs métiers peu communs. Parmi celles-ci, sœur Albertine, très active sur Instagram.

Jordan Rondelli, alias « Joyca » sur les réseaux sociaux, s’est fait connaître sur YouTube en publiant des contenus variés pour divertir ses 5,6 millions d’abonnés. Récemment, une nouvelle vidéo a attiré l’attention des internautes, réalisée avec « Seb la Frite », lui aussi grand adepte de cette plateforme. Publiée le 27 mai, elle rassemble déjà près d’un million de vues.

Tous deux ont réuni autour d’une table huit personnes dont les métiers sont considérés comme originaux ou « peu communs », le but étant de deviner « qui fait quoi ». Parmi celles-ci, une médium, un « croque-mort », un « triton », mais aussi un verbicruciste, et… une religieuse. Et c’est sœur Albertine de la communauté du Chemin Neuf que l’on retrouve attablée avec les sept autres personnalités présentes. Depuis un an, cette dernière est très active sur les réseaux sociaux, sur lesquels elle publie des vidéos dans lesquelles elle s’efforce de casser les préjugés sur les catholiques et la vie religieuse.

Au fil de la vidéo, chaque participant dévoile plusieurs indices pour permettre aux deux vidéastes de trouver leur métier. Sœur Albertine explique notamment qu’elle peut être amenée à « tout quitter du jour au lendemain pour aller à l’autre bout du monde », faisant référence à la différence entre les religieuses dont la vocation est contemplative et celles dont la vocation est œcuménique. Plus tard dans la vidéo, sœur Albertine explique que son métier se vit jour et nuit.

Malheureusement, la vidéo dont certains passages confinent au vulgaire, ne permet pas vraiment à la religieuse de témoigner en profondeur de sa vocation ni de sa foi. Démasquée par les deux youtubeurs, sœur Albertine parvient toutefois à glisser qu’en réalité, sa carte « bonne sœur » n’est pas un métier mais une vocation. « C’est toute ma vie », leur dit-elle, avant d’expliquer que dans le cadre de cet apostolat, il est possible pour elle de « déménager pour évangéliser partout ».