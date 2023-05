Les complies revisitées façon Twitter

Et si Twitter vous permettait de prier en communauté ? Mieux, de réciter, régulièrement, les complies, cette prière d’achèvement de la journée que les chrétiens chantent au coucher du soleil ? C’est l’idée, à première vue un peu étonnante de « Tite d’Ouann », internaute adepte de Twitter.

Rassembler malgré la distance

Lancé mi-mars, le premier « space » (espace sur Twitter que chaque utilisateur peut rejoindre pour avoir une conversation audio avec d’autres en direct, nldr), rassemble une dizaine de personnes. Tite d’Ouann renouvelle l’expérience en avril, puis en mai. Une dizaine de personnes organisent l’événement et mènent la prière, et environ 30 auditeurs uniques ont pu écouter les complies les deux fois précédentes. « On démarre doucement dans un premier temps pour voir si la motivation grandit ou se maintient, donc nous n’avons pas encore établi une véritable fréquence de réunion », explique l’internaute.

Etudiant en école de commerce, il est parti en Erasmus en Irlande cette année, de décembre à mai 2023. Sur place, les complies lui manquent : il décide de combler ce vide par lui-même, après s’être inspiré d’un compte américain proposant la récitation du chapelet. « Je me suis demandé pourquoi ne pas faire redécouvrir cette belle prière, un peu plus complexe et moins connue, un peu oubliée », explique-t-il à Aleteia. « Cela m’a donné envie de chercher à rassembler et Twitter permettait de casser la barrière de la distance tout en amenant de la prière là où il n’y en a pas forcément. »

Les prochaines complies auront lieu lundi 29 mai, pour la Pentecôte, cette fois-ci sur le compte Twitter de « Pauline H » à 21 heures.